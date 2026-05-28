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Metallica-Konzert in Zürich: Metal-Band spielt Mundart-Song

Video: watson/lucas zollinger

Diesen legendären Mundart-Song spielte Metallica beim Konzert in Zürich

28.05.2026, 10:0528.05.2026, 10:08

Am Mittwoch hat die legendäre amerikanische Metal-Band Metallica im Zürcher Letzigrund-Stadion ein Konzert gespielt. Während der Show haben die Gitarristen Robert Trujillo und Kirk Hammett von Zürich geschwärmt und erzählt, dass sie es lieben, Musik aus anderen Städten und Ländern zu zelebrieren. Dass das nicht nur leere Worte waren, bewiesen sie dann auch direkt.

«Die einzige Regel lautet: Ihr müsst mit mir mitsingen.»
Robert Trujillo zum Publikum

Sie spielten einen berühmten Mundartsong von Polo Hofer und Trujillo sang auf Schweizerdeutsch mit – oder versuchte es zumindest. Das begeisterte Publikum tat, wie ihm geheissen, und übertönte das Schweizerdeutsch-Kauderwelsch des amerikanischen Gitarristen.

Um welchen Song es sich handelte, findest du im Video heraus. Ausser natürlich, du hast es am Thumbnail schon erkannt.

Video: watson/lucas zollinger

Den ersten Europa-Auftritt hatte Metallica im Jahr 1984 ebenfalls in Zürich, damals noch im Volkshaus. Jetzt, 42 Jahre später, spielte die Band aus Kalifornien ihre grössten Hits wie «Nothing Else Matters» und «Enter Sandman» vor 50'000 Fans im ausverkauften Letzigrund-Stadion. Metallica gehört heute mit über 163 Millionen verkauften Alben zu den (kommerziell) erfolgreichsten Musikgruppen der Welt. (lzo)

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