Corona-Massentests an Schweizer Schulen: Das halten die Schüler davon



Braucht es wöchentliche Massentests an den Schulen? Video: watson

«Zweimal wöchentlich ist überflüssig» – was die Schüler von Massentests halten

Kommt an den Schulen bald die Corona-Testpflicht? Einige Kantone wollen bereits nach den Sportferien mit Massentests an den Schulen beginnen. Was die Schüler und Schülerinnen von wöchentlichen Tests an den Schulen und von Homeschooling halten, erfährst du im obigen Video.

Wo in normalen Zeiten, nachdem grossen Gong in der 10 Uhr Pause, Tausende von Schüler nach draussen strömen, um etwas frische Luft zu schnappen, schleichen derzeit nur drei, vier Schüler aus dem KV-Bildungszentrum in Zürich. Am Präsenzunterricht der Berufsschule dürfen nur die Lernenden des ersten Lehrjahrs teilnehmen. Der Rest befindet sich zurzeit im Homeschooling.

Das jüngste Credo des Bundesrates lautet: testen, testen, testen. Das soll auch bald an den Schulen gelten. So fordern der Lehrerinnenverband, dass bald auch schweizweit an Schulen Massentests durchgeführt werden.

Mehrere Kantone planen an den Schulen bereits nach den Sportferien eine oftmals sogar obligatorische Testpflicht. In Zug sollen die Schüler zwischen 12 und 18 Jahren zweimal wöchentlich und unabhängig davon, ob sie Symptome zeigen, einen Speicheltest durchführen. Dasselbe gilt auch für die Lehrpersonen.

In Graubünden hingegen will man die Tests erst für Schüler und Lehrpersonen einmal freiwillig zur Verfügung stellen. «Die PCR-Speicheltests lassen sich gut in den Schulalltag integrieren», heisst es in einer Medienmitteilung. «Durch das Testen von asymptomatischen Personen sollen Infektionsketten in Schulen frühzeitig erkannt und unterbrochen werden».

Auch das Baselland dehnt ihre Teststrategie aus. Wöchentlich sollen an den Schulen auf freiwilligen Basis Speichelproben entnommen und an das Labor gesendet werden. Für die Analyse wird in der Regel das sogenannte «Pooling »angewendet. Mehrere Proben werden zusammengefügt und gleichzeitig mittels PCR im Labor untersucht. Wenn ein solcher Pool ein positives Resultat aufweist, müssen sich alle Personen nochmals Einzel testen lassen.

Wir haben fünf Schüler gefragt, was sie von den Massentests an den Schulen halten – und ob sie sich lieber Homeschooling wünschen.

