Video: watson

Die 99-Prozent-Initiative kurz erklärt (in nur 150 Sekunden)

Am 26. September kommt die 99-Prozent-Initiative an die Urne. Wir erklären dir in 150 Sekunden, um was es in der Vorlage im Detail geht.

Neben der «Ehe für Alle» stimmen wir am 26. September auch über die 99-Prozent-Initiative der Juso ab. Um was es bei der Vorlage im Detail geht, wer dafür und wer dagegen ist, erfährst du im Video.