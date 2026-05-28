Video: watson/emanuella kälin, flavia kälin

Reportagen

Ein Jahr nach dem Bergsturz in Blatten: Ein Bauer erzählt, wie es ihm heute geht



Flavia Kälin Folge mir Emanuella Kälin Folge mir

Mehr «Schweiz»

Genau ein Jahr ist vergangen, seit das Walliser Bergdorf Blatten unter den Trümmern begraben wurde. Am 28. Mai 2025 führte der Abbruch des Birchgletschers zu einem dramatischen Bergsturz.

Mehr als 130 Häuser wurden verschüttet, ein Mensch kam ums Leben, viele verloren ihre Existenz. Für die rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner wurden anschliessend schweizweit Millionenbeträge gesammelt.

Im Nachbardorf Wiler lebt der Landwirt Toni Rieder. Von seinem Zuhause aus erlebte er den herabstürzenden Schuttkegel hautnah mit. Der Mann, der als einzige Person ums Leben kam, war ein Freund von ihm. Zudem wurde Toni Rieders Pferdestall verschüttet – die Tiere konnte er jedoch rechtzeitig retten.

Ein Jahr nach dem dramatischen Ereignis hadert er noch immer mit dem, was er gesehen und erlebt hat. Im Video erzählt er, wie es ihm heute geht und was er sich für die Zukunft wünscht:



Video: watson/emanuella kälin, flavia kälin

Mehr zu Blatten:

1 Jahr nach dem Bergsturz - so sieht es heute in Blatten aus Video: watson/Emanuella Kälin

Video: watson/aylin erol, ralph steiner, lucas zollinger

Video: watson/david indumi