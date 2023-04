Video: watson

Bachelorette

Schau dieses Video und rate, wer das Herz der Bachelorette gewinnen wird

Der erste Eindruck ist der wichtigste. Das ist nicht nur im echten Leben so, sondern auch bei «Die Bachelorette». Darum wollen wir von dir wissen: Wer hat in der Auftaktsendung den besten ersten Eindruck bei der Bätschi Yara hinterlassen – und wird entsprechend die letzte Rose aka Yaras Herz gewinnen.

Dazu zeigen wir dir, wie jeder Kandidat aus dem Auto steigt und wie Yara auf ihre Rosenkavaliere reagiert. Aufgrund dieser paar Sekunden musst du erraten, wer Yaras Herz bereits im Sturm erobert hat, bevor das erste Champagnerglas ausgetrunken ist. Die restlichen zwei Stunden und 18 Minuten der Folge kannst du dir sparen. (Oder den Artikel von Simone Meier lesen).

Schreib deinen Tipp in die Kommentarspalte. Am Schluss der Staffel können wir alle zurück zu diesem Artikel kommen und sagen: «Wow, «Rosenkavalier1983» hat es von Anfang an gewusst!»

Wer anonym bleiben möchte, kann hier einen Tipp abgeben:

Welcher Bachelorette-Kandidat ist dein Favorit? Amir Arbnor Eric Fabio Filip Giorgio Gregory Gustav Henry Ilian James Luca Ramon Salvatore Sandro Sergio Suajb Sven Yannis

