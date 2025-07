Video: watson/Lucas Zollinger

Videos zeigen den Totalschaden an der Tomorrowland-Hauptbühne

Bei einem gewaltigen Feuer wurde gestern die Hauptbühne des «Tomorrowland» in Belgien zerstört – und das nur zwei Tage bevor das Festival am Freitag startet. Nachdem der Brand gelöscht worden war und sich die letzten Rauchwolken verzogen hatten, konnte das Ausmass der Zerstörung festgestellt werden. Auf Videos ist zu sehen: Es handelt sich um einen Totalschaden.

Video: watson/Lucas Zollinger

Die Bühne stellte die eisige Welt «Orbyz» dar, das diesjährige Motto des Tomorrowland-Festivals. Hunderte Menschen haben ein Jahr lang an der Stage gearbeitet, berichtete Frank Verstraeten gegenüber der Zeitung «DeMorgen». Er liefert seit 20 Jahren die LED-Technik, also Bildschirme, für die Hauptbühne. Seiner Schätzung nach liegen die Schäden in Millionenhöhe.

Laut der Website des Tomorrowland-Festivals wurde trotz des Zwischenfalls heute wie geplant der Campingplatz geöffnet. Es sei unmöglich, die Gefühle über das Geschehene in Worte zu fassen, schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung.

«Das war nicht nur eine Bühne. Es war eine lebendige, atmende Welt. Von der allerersten Skizze auf einem leeren Blatt Papier über unzählige Stunden konzeptioneller Gestaltung, künstlerischer Zusammenarbeit, technischer Entwicklung, handwerklicher Fertigung und Bauarbeiten – jedes einzelne Teil von Orbyz trug einen Teil unserer Seele in sich.»

Eine Sprecherin des Veranstalters hat bereits angekündigt, dass das Festival trotzdem stattfinden wird – einfach ohne Hauptbühne. Es seien keine anderen Teile des Festivalgeländes, der Bühnen oder Bereiche betroffen. (lzo)

