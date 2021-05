Schweiz

Wettkampf-Schnupfen: Nico hat die Nase gestrichen voll



Nico macht sich bei den Schnupf-Profis sehr gut – bezahlt aber einen hohen Preis 🤢

Der klassische Gesellschafts-Schnupf sollte vielen ein Begriff sein. Was jedoch die wenigsten wissen: Schnupfen wird auch als Wettkampf ausgetragen – und genau darin misst sich der Napf Schnupf Club Willisau.

In dieser Folge schickt Marco Nico in die Innerschweiz. Dort wartet auf den Stadtberner der Napf Schnupf Club Willisau, der ihn in die Welt des Wettkampfschnupfens einführt. In dieser Disziplin geht es darum, fünf Gramm Schnupftabak innert 60 Sekunden zu schnupfen. Wie viel Gramm sich Nico in die Nase gestopft hat, erfährst du im Video:

