Tod von Influencer live gestreamt

Der französische Streamer und Influencer «Jean Pormanove» ist tot. Gestorben ist er vor laufender Kamera.

Der bekannte Streamer starb in der Nacht vom 17. auf den 18. August während eines Livestreams auf der Plattform «Kick».

Jean Pormanove, der bürgerlich Raphaël Graven hiess, hatte vor rund fünf Jahren mit dem Streamen von Computerspielen begonnen. Mehr als 1,2 Millionen Menschen folgten Pormanove mittlerweile auf TikTok und Twitch.

Er nutzte verschiedene soziale Plattformen für Gaming-Übertragungen, unterzog sich dort aber auch wiederholt sogenannten Challenges. Unter anderem liess er sich giftige Substanzen verabreichen oder auch körperliche Misshandlungen über sich ergehen.

Pormanoves Tod führte online zu Diskussionen und ist aktuell auch ein Thema in der französischen Politik.

Hier gibt es mehr Details zum Fall: Französischer Skandalstreamer Jean Pormanove stirbt vor laufender Kamera

Und hier gibt es die wichtigsten Infos im Video:

