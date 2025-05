Video: watson/team watson

Taucherbrillen auf Statuen in Zürich und Lausanne – das steckt dahinter

Team watson Folge mir

Mehr «Schweiz»

Aufmerksame Augen haben in Zürich und Lausanne am vergangenen Wochenende Statuen mit pinken Taucherbrillen gesichtet. Nachdem in den Städten und im Internet gerätselt wurde, wer wohl hinter der Aktion steckt, dürfen wir nun auflösen!

Trommelwirbel ...

Immer noch Trommelwirbel ...

Wir waren es.

Das ist der Grund: Video: watson/team watson

Warum aber die Taucherbrillen? watson macht «News, aber deep»: Wir machen Journalismus, der tief in Themen eintaucht, erklärt, einordnet – und das in einer verständlichen Sprache. Wer statt schnelle Online-Headlines qualitative News will, liest watson – und das erst noch gratis. Jetzt App downloaden.

Mehr Videos:

Die ESC-Halle begeistert das Moderations-Trio Video: watson/Michael Shepherd

Nickless spielt auf einem Heissluftballon Schlagzeug Video: extern/watson