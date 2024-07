300 Menschen an Gedenkfeier für Tote von Prilly VD

Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Ein Staatsanwalt der Abteilung für Sonderfälle leitete eine Untersuchung ein. Laut mehreren Zeugen und Arbeitern soll sich ein möglicherweise zu schwer beladener Lastenaufzug gelöst und das Gerüst mit in die Tiefe gerissen haben. (sda)

Der Unfall hatte sich am Freitagmorgen im Stadtteil Malley im Westen von Lausanne ereignet, als ein rund 60 Meter hohes Baugerüst aus unbekannten Gründen einstürzte. Die Arbeiter waren mit dem Bau eines 19 Stockwerke hohen Wohnturm aus Holz mit dem Namen «Phare» («Leuchtturm») beschäftigt. Der Unfall löste in der Region und darüber hinaus grosse Betroffenheit aus.

Baugerüst stürzt in Lausanne ein – mindestens drei Tote und vier Schwerverletzte

Die Versammlung hielt eine Andacht zu den Worten «Nos absents» des Poetry-Slammers Grand Corps Malade. Anschliessend legten Gilliéron und Marquis einen Kranz vor der Fassade nieder, an deren Fuss sich noch immer ein Haufen Trümmer befindet. Die Versammlung legte daraufhin eine Schweigeminute ein. Einige Personen legten danach Blumen und Kerzen nieder.

Gilliéron gedachte der drei verstorbenen Arbeiter, sprach den betroffenen Familien sein Beileid aus und wünschte den Verletzten eine schnelle Genesung. Anschliessend wandte er sich an die Kollegen der Opfer und die anderen Arbeiter auf der Baustelle und wünschte ihnen, dass sie «trotz der unendlichen Traurigkeit» die Arbeit «im Gedenken an eure drei Freunde» fortsetzen können. «Ihr habt unseren ganzen Respekt und noch viel mehr», fuhr er fort.

«Der Turm Malley Phare hätte uns erhellen sollen (...), aber er hat unsere Gegenwart verdunkelt und viele von uns und von Ihnen in Trauer versetzt», sagte der Gemeindepräsident von Prilly, Alain Gilliéron. «Dieses tragische Ereignis hat uns zutiefst schockiert und Emotionen wie kein anderes ausgelöst», fügte er hinzu.

Sie sagte, dass die Vaudoise Arena «seit diesem schwarzen Freitag» «Zeugin von Leid, Fassungslosigkeit und Verwirrung einerseits und von Heldentum und Mut andererseits» gewesen sei. «Dies sind gemeinsame Momente, die wir in unseren Herzen bewahren werden», fügte sie hinzu.

Begleitet von klassischer Musik versammelte sich die Trauergemeinde um neun Uhr auf dem Vorplatz der Vaudoise Arena, des Sportzentrums in unmittelbarer Nähe des Unfalls. Die Generaldirektorin der Arena, Samira Marquis, eröffnete die Zeremonie,

Rund 300 Personen haben am Montagmorgen der drei Toten und acht Verletzten nach dem Einsturz eines Baugerüsts in Prilly VD gedacht. Auch zahlreiche Bauarbeiter wohnten der Gedenkfeier bei.

Blumen am Unfallort.

Blumen am Unfallort. Bild: keystone

