Am 20. Oktober wählt die Schweiz ein neues Parlament. Was dich, lieber User, am Sonntag bei watson erwartet, verraten wir dir hier.

Am Sonntag wählt das Schweizer Stimmvolk ein neues Parlament. Nach wochenlangem Wahlkampf entscheidet sich, ob die Klimabewegung tatsächlich den Grünen Politikern zum grossen Erfolg verhelfen wird und ob der Frauenstreik für mehr Frauen im Bundeshaus sorgen wird.

watson berichtet ab 10 Uhr live und liefert dir die neusten Resultate und Updates im Minutentakt. Zusammen mit der Politologin Sarah Bütikofer analysieren wir die Lage direkt aus dem Bundeshaus in Bern. Zudem sind wir in der ganzen Schweiz unterwegs und liefern dir Geschichten und Hintergründe zum Wahltag.

Wird in Zug das erste Mal eine Frau in den Nationalrat gewählt? Wechseln in Graubünden zwei der fünf Nationalratssitze die Parteifarbe – und verliert Magdalena Martullo-Blocher dabei ihren Platz? Und was passiert in der Romandie? Wir werden dabei sein.

Einen weiteren Fokus legen wir auf die Frauenwahl: Bei uns erfährst du, wie viele Frauen ins Parlament gewählt wurden, wie sie den Wahlkampf erlebt haben und wie es nun weitergehen wird. Schnell, vielseitig – und immer ganz schön bunt.

Dann werden die Schlussresultate voraussichtlich in deinem Kanton publiziert: Aargau: 15:30 Uhr

Appenzell-Ausserrhoden: 13:30 Uhr

Appenzell-Innerrhoden: 14 Uhr

Basel-Land: 15 Uhr

Basel-Stadt: 19 Uhr

Bern: 23 Uhr

Fribourg: 19 Uhr

Genf: 17 Uhr

Glarus: 14 Uhr

Graubünden: 16 Uhr

Jura: 18 Uhr

Luzern: 19 Uhr

Neuenburg: 20 Uhr

Nidwalden: 12:30 Uhr

Obwalden: 13:45 Uhr

Schaffhausen: 17 Uhr

Schwyz: 17:30 Uhr

Solothurn: 17 Uhr

St. Gallen: 17 Uhr

Tessin: 18:15 Uhr

Thurgau: 17:30 Uhr

Uri: 14 Uhr

Waadt: 23:45 Uhr

Wallis: 23 Uhr

Zug: 16:30 Uhr

Zürich: 21 Uhr



