Schweiz

Wahlen 2019

Die eidgenössischen Wahlen stehen an – Wahlanleitung in unter 5 Minuten



Die Wahlen stehen an – wir helfen dir mit deinen Wahlunterlagen

Linda Beciri, Ronja Oppiller Linda Beciri Folge mir Entfolgen Ronja Oppiller Folge mir Entfolgen

Am 20. Oktober finden die eidgenössischen Wahlen statt. Unsere Erstwählerin Ronja darf zum ersten Mal daran teilnehmen. Doch ganz so einfach ist das mit den Wahlunterlagen nicht. Sie hat sich darüber informiert und erklärt euch, wie ihr den Wahlzettel so ausfüllt, dass eure Stimme zählt.

Video: watson/ronja oppiller, linda beciri

