«Jetzt beginnt der schwierige Teil»: Das schreibt die Presse nach den Nationalratswahlen

Die Kommentatoren der Schweizer Presse schreiben von der grünen Welle, die über die Nationalratswahlen schwappte. Die Ergebnisse sind gemäss der Presse war erwartungsgemäss im Sinne des Linksrutsches, jedoch nicht im Ausmass. Skeptisch äussern sich die Autoren über die tatsächliche Umsetzung der Wahlversprechen im Zusammenhang mit der Klimapolitik. Alles zu den Wahlergebnisse kann man hier nachlesen.

«Neue Zürcher Zeitung»

«Ein Theaterdonner hatte sich angekündigt, zu vernehmen ist jedoch eher ein dumpfes Grollen. Dank der Klimadiskussion legen die Grünen und die Grünliberalen bei den eidgenössischen Wahlen zwar wie erwartet massiv zu, dafür verliert die SP gut zwei Prozentpunkte. Die FDP kommt mit einem blauen Auge davon, und auch bei der SVP wird man verhalten aufatmen. Die Verluste fallen deutlich aus, lassen sich aber verkraften. Noch immer liegt die gerupfte Partei knapp zehn Punkte vor der Konkurrenz. Viel schwieriger als das Wahlergebnis ist für die SVP ohnehin die Frage, wer Christoph Blocher als Anführer beerben wird. Begründet Magdalena Martullo-Blocher, die ihren Sitz souverän verteidigte, nun eine Familiendynastie?»

«Tages-Anzeiger»

«So mussten ökologische Kräfte nur auf das hoffnungsvolle Grün in ihren Namen und ihre Raison dêtre verweisen und sich von der Greta-Welle tragen lassen. Den Grünen gelang dies perfekt. Anders als 2011, als sie sich nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima verzettelten und dafür bei den Wahlen abgestraft wurden, blieben sie stoisch bei ihrem Kernthema und beobachteten gelassen, wie die FDP mit ihrer Last-Minute-Klimaoffensive kämpfte. Die Grünliberalen profilierten sich als Meister des Politmarketings. Mit frischen Köpfen und hoher Social-Media-Kompetenz verbreiteten sie einen Geist des Aufbruchs, der über den Klima-Hype hinaus wirkte. Sie inszenierten sich auch beim Rahmenabkommen mit der EU oder in Gleichstellungsfragen als progressive Kraft.»

«St. Galler Tagblatt»

«Weder die Linke noch die Rechte ist allein mehrheitsfähig. Wer punkten will, ist mehr denn je auf Partner in der Mitte angewiesen. Just darin besteht die Chance für unser Land. Nach Jahren der Konfrontation, dem Pflegen von Feindbildern und dem Schliessen vermeintlicher Schulterschlüsse hat mit diesem Resultat die Stunde der Brückenbauer und Pragmatiker geschlagen. Weil die drei Blöcke ausgeglichener bestückt sind als vorher, müssen sie stärker aufeinander zugehen.»

«Bund»

«Die Sitzgewinne der Grünen und Grünliberalen erzeugen heilsamen Druck: Viele Menschen im Land erwarten Antworten auf den Klimawandel. Aber die konkrete Politik werden die Wahlsieger nicht allein gestalten. Das politische Spiel macht in der Schweiz die Mitte. Wird die FDP das Klimaschutz-Versprechen einlösen, das sie vor den Wahlen abgegeben hat – obschon sie nun von einem Teil ihrer Klientel dafür bestraft worden ist? Die Verantwortung der FDP im weiteren Ringen um das CO2-Gesetz ist gross. Bläst die Partei zum klimapolitischen Rückzug, werden es die Verteuerung von Treib- und Brennstoffen und strenge Regeln für Heizungen spätestens in der Volksabstimmung schwer haben. Die grüne Welle übertüncht, dass Öko-Vorschriften bei der Mehrheit unbeliebt sind, Abgaben und Verzicht sowieso.»

«Blick»

«Eine grüne Welle wurde er­wartet. Gekommen ist eine grüne Flut: In Zürich haben Grüne und Grünliberale ihre Anzahl Sitze mehr als verdop­ pelt. In Glarus ersetzt ein Grüner den bisherigen SVP­ Ständerat. In Genf werden die Grünen gar zur stärksten Par­ tei! Positive Nachrichten noch und noch für Parteichefin Regula Rytz (57), selbst sie ist vom Ausmass überrascht.»

«Luzerner Zeitung»

«Wahlkampf und -resultate insgesamt lassen diesen Schluss zu: Der Öko-Schub ist wohl mehr als bloss eine Trenderscheinung. Der bewusste und haushälterische Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen, der Klimaschutz, das muss uns permanent wichtig sein – unabhängig von parteipolitischen Korsetten und fern von hektischem Hyper-Aktivismus, der mehr warme Luft als praktikable Lösungen produziert. In Bundes- und Kantonspolitik braucht es wieder mehr Pragmatismus und Konsensfähigkeit, mehr Mut für Innovationen und Lust an der Überzeugungsarbeit. Damit die Bürgerinnen und Bürger sich auch wieder stärker ihrer Eigenverantwortung bewusst werden.LIVE»

«Aargauer Zeitung»

«SVP, FDP, SP stehen auf der Verliererseite, die CVP stagniert. Die grossen Gewinner Grüne und GLP sind nicht im Bundesrat vertreten. Das wird natürlich die Diskussionen um die Zauberformel, die seit 60 Jahren Bestand hat, befeuern. Allerdings: An Abwählen denken derzeit nur wenige. Wahrscheinlicher sind Umwälzungen bei der nächsten Vakanz im Bundesrat. Nur: Die beiden FDP-Vertreter wurden erst in dieser Legislatur gewählt. Ob das Kartell der Bundesratsparteien den Grünen-Tsunami also überdauert? Entscheidend sind dabei auch die zweiten Wahlgänge des Ständerats, wo die Grünen im Ständerat besser abschneiden könnten als gedacht.»

«Le Temps»

«Brauchen wir im Bundesrat einen Umweltschützer? Die Frage verdient eine sorgfältige Prüfung, da sie vertraute Gleichgewichte in Frage stellt. Es ist sicherlich etwas Künstliches daran, die Ergebnisse von zwei Parteien zu addieren, die in vielen anderen Bereichen ihrer Programme voneinander abweichen.»

«Le Nouvelliste»

«Für die Walliser Linke und für die CVP wird es ein Vorher und ein Nachher geben. Beginnen wir mit der linken Seite. Der grüne Europaabgeordnete Christophe Clivaz und der Sozialist Mathias Reynard sind die beiden grossen Gewinner der Nationalratswahl 2019. Mit einer Partei, die heute mehr als 10% der Wählerschaft vertritt, wurde die Stadträtin Sedus zur ersten grünen Nationalrätin in der Geschichte des Wallis. Die Grüne Welle fand daher auch im Wallis statt.»

«La Tribune de Genève»/«24heures»

«Die Grünen haben gewonnen. Dieser Sieg verpflichtet sie. Sie müssen der Bevölkerung beweisen, dass die Ökologie, über die Reden hinaus, konkrete Dinge im Leben der Menschen verändern kann und wird. Der schwierige Teil beginnt.»

