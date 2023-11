Steuert die SP auf einen Doppelsieg im Ständerat zu? Das sagen die Prognosen zum Sonntag

Hier findest du am Sonntag ab 12 Uhr die ersten Resultate

Es war ein bitterersüsser Wahlsonntag im Oktober für den SVP-Chef Marco Chiesa. Einerseits konnte seine Partei Wähleranteile hinzugewinnen, ihr Präsident muss nun aber für einen zweiten Wahlgang antraben. Im Kanton Tessin sind am 19. November noch beide Ständeratsmandate offen.

Marco Chiesa will seinen Ständeratssitz im Kanton Tessin verteidigen.

Marco Chiesa will seinen Ständeratssitz im Kanton Tessin verteidigen. Bild: keystone

Hier findest du am Sonntag ab 12 Uhr die ersten Resultate

SVP-Kandidat Hannes Germann schaffte den Sprung in den Ständerat bereits im ersten Wahlgang. Weiterhin zittern muss der bisherige Schaffhauser Ständerat Thomas Minder (parteilos). Er tritt im zweiten Wahlgang gegen seinen Herausforderer Simon Stocker von der SP an.

Hier findest du am Sonntag ab 12 Uhr die ersten Resultate

Pirmin Bischof schafft die Verteidigung seines Ständeratssitzes im ersten Wahlgang. Interessant wird es dahinter: Weil Roberto Zanetti abtritt, will die SP ihren Sitz mit Franziska Roth verteidigen. Diese kommt hinter Bischof auch auf die zweitmeisten Stimmen, muss sich aber in einem zweiten Wahlgang erneut Christian Imark von der SVP stellen.

Christian Imark von der SVP und Franziska Roth von der SP kämpfen um einen Ständeratssitz in Solothurn.

Christian Imark von der SVP und Franziska Roth von der SP kämpfen um einen Ständeratssitz in Solothurn. Bild: keystone

Hier findest du am Sonntag ab 12 Uhr die ersten Resultate

Marianne Binder-Keller will mit der Mitte den SVP-Sitz im Kanton Aargau angreifen.

Marianne Binder-Keller will mit der Mitte den SVP-Sitz im Kanton Aargau angreifen. Bild: keystone

Hier findest du am Sonntag ab 12 Uhr die ersten Resultate

Somit würde im Vergleich zu 2019 die SP gleich um zwei Sitze, die glp und die Mitte je um einen Sitz zulegen. Die FDP und die SVP würden je einen ihrer Sitze verlieren, so auch der parteilose Thomas Minder. Die Grünen haben bereits am letzten Sonntag zwei ihrer Sitze eingebüsst. Das ist der aktuelle Stand:

Das Rennen um die verbleibenden sechs Ständeratssitze am Sonntag verkommt in fast allen Kantonen zum Thriller. Laut dem aktuellen Stand der watson-Wahlbörse (Samstag) könnten die Sitze wie folgt verteilt werden:

Der Ständerat ist noch nicht komplett. Heute fanden deshalb in diesen fünf Kantonen zweite Wahlgänge statt: Zürich, Aargau, Solothurn, Schaffhausen und Tessin. Hier findest du alle Prognosen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

25 Bilder zeigen unsere Classe politique beim Schaffen in Bern

Ukraine sprengt Russlands «Flammende Sonne» in die Luft

Wie Madonna in Köln ihre Fans zur Weissglut trieb

Das Züri Fäscht ist Geschichte? Gut so!

Keine Fortschritte an der Front +++ Schäden nach Drohnenangriffen

Diese Massentierhaltungs-Doku ist unerträglich – und dennoch so wichtig

Eklat bei Kulturpreis: Hip-Hop-Trio lehnt Ehrung ab – und zieht über den Sponsor her

Killer-Droge Fentanyl – so hoch ist die Zahl der Drogentoten in den USA

Junger Wolf in Mollis GL überfahren

Ein junger männlicher Wolf ist in der Nacht auf Freitag in Mollis im Kanton Glarus überfahren worden. Woher das Tier stammt, war am Freitag noch unklar.