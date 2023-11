In 3 von 5 Kantonen ist das Rennen gelaufen. Neben Binder und Roth wird auch Moser in den Ständerat einziehen. Spannend ist es weiterhin im Tessin, wo Marco Chiesa vorne liegt und in Schaffhausen. Dort sind 16 von 26 Gemeinden ausgezählt. Thomas Minder liegt aktuell mit etwas mehr als 600 Stimmen vor Simon Stocker von der SP.