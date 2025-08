Wolf im Kanton Wallis geschossen

Walliser Wildhüter haben am Montag in der Region Goms einen Wolf geschossen. Die zuständigen Behörden hatten zuvor sieben getötete Nutztiere in geschützten Situationen gezählt.

Laut der Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere (DJFW) war die Anwesenheit eines einzelnen Wolfs nachgewiesen worden. Die Bedingungen für den Abschuss eines einzelnen Wolfs seien gemäss der revidierten eidgenössischen Jagdverordnung somit erfüllt, schreibt der Kanton Wallis in einer Medienmitteilung.

Die Verordnung erlaubt es den kantonalen Behörden, ab sechs Schafen oder Ziegen, die innerhalb von vier Monaten in geschützten oder nicht schützbaren Situationen getötet werden, den Abschuss eines Wolfs anzuordnen. Die Kantonsregierung hatte vor fünf Tagen über swn Abschuss entschieden. (hkl/sda)