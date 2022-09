Zermatt Bergbahnen nehmen Sommerskibetrieb wieder auf

Die Zermatt Bergbahnen nehmen den Sommerskibetrieb auf dem Theodulgletscher am kommenden Dienstag wieder auf. Die Niederschläge sowie kalten Temperaturen auf knapp 4000 m über Meer ermöglichten ein sicheres und qualitatives Schneesportangebot, teilten die Bergbahnen am Samstag mit.

Tierwohl vs. Billigfleisch: Eine Bäuerin bringt es in der «Arena» auf den Punkt

Der Winter sagt schon mal Hallo ❄️ – Schneefallgrenze sinkt lokal bis unter 1500 Meter

In der Nacht auf Samstag ist es in weiten Teilen der Schweiz deutlich kühler geworden. In den Bergen meldete sich bereits der Winter an – die Schneefallgrenze sank schweizweit auf 2000 Meter. So schneite es auf der Ebenalp im Alpstein auf 1640 Meter, wie Meteonews Schweiz mitteilte.