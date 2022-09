Der Winter sagt schon mal Hallo ❄️ – Schneefallgrenze sinkt lokal bis unter 1500 Meter

In der Nacht auf Samstag ist die Schneefallgrenze in der Schweiz auf unter 2000 Meter gesunken. So schneite es auf der Ebenalp im Alpstein auf 1640 Meter, wie Meteonews Schweiz auf Twitter mitteilte.

Lokal sank die Schneefallgrenze sogar bis unter 1500 Meter, wie der Wetterdienst schreibt. SRF Meteo teilte über Twitter mit, die Schneefallgrenze liege zwischen 1300 und 1600 Meter. (sda)