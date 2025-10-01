freundlich13°
DE | FR
burger
Schweiz
Wallis

Christian Constantin muss im Februar vor Gericht

Christian Constantin, president du FC Sion, SIO, lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le FC Sion, SIO, et le Grasshopper Club Zuerich, GC, ce samedi 17 mai 2025 au Stade de Tou ...
Christian Constantin muss sich im Februar vor Gericht verantworten.Bild: keystone

Christian Constantin muss im Februar vor Gericht

01.10.2025, 12:5901.10.2025, 14:20

Der Walliser Architekt Christian Constantin und der Notar Nicolas Voide müssen sich im Februar vor Gericht verantworten. Sie werden im Zusammenhang mit dem Konkurs des Unternehmens von René Grand angeklagt, einer weiteren Persönlichkeit aus Martigny.

Ihnen wird Vermögensminderung zu Lasten der Gläubiger vorgeworfen. Der Konkurs des Bauunternehmens im Jahr 2017 hinterliess Schulden von 6 Millionen Franken. Die nicht gezahlten Sozialversicherungsbeiträge beliefen sich auf 2,73 Millionen Franken, darunter 2,39 Millionen Franken, die der Walliser Ausgleichskasse geschuldet waren.

Bereits 2010 gab es in Grands Firma laut dem für die Prüfung der Unternehmensrechnung zuständigen Treuhänder gravierende Liquiditätsprobleme. Zudem wurden verschiedene fragwürdige Buchhaltungspraktiken angewendet. Diese Vorgänge beschreibt die Staatsanwältin Cindy Kämpf in ihrer Anklageschrift , die der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorlag.

Für das Geschäftsjahr 2012 schätzte die Revisionsstelle, dass die Bilanzposten um 850'000 Franken überbewertet waren. Die Situation verschlechterte sich daraufhin sukzessive und führte schliesslich zum Konkurs von Grands Firma.

Haus unter Wert verkauft

Der Fall Constantin geht auf den Januar 2019 zurück. Damals leitete die Staatsanwaltschaft eine vorläufige Pfändung in Höhe von 1,66 Millionen Franken gegen Grand ein. Grand verfügte nicht über das notwendige Bargeld zur Schuldentilgung, besass jedoch eine Villa in Martigny, die er damals für 1,9 Millionen Franken zum Verkauf anbot. Der Marktwert betrug 1,47 Millionen Franken.

Wenige Tage später verkaufte Grand trotz des ausstehenden Pfändungsbescheids seine Immobilie für 975'000 Franken an die Christian Constantin SA, ein Preis, welcher der Übernahme der Hypothek entsprach. Diese Transaktion ermöglichte es Grand, weiterhin zu Hause zu wohnen, und dem Präsidenten des FC Sion, eine Immobilie unter dem Marktpreis zu erwerben.

Diese führte laut Anklage dazu, dass Constantin faktische Vermögensminderung zu Lasten der Gläubiger vorgeworfen wird. Voide Straftat ist der gleichen Straftat angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft konnte dem Notar, einem ehemaligen Kandidaten für den Staatsrat, nicht verborgen bleiben, dass er durch die Vermittlung des Verkaufs zu diesem Preis und innerhalb eines so kurzen Zeitraums die Interessen der Gläubiger schädigte.

Grand wird sowohl wegen faktischer Vermögensminderung zu Lasten der Gläubiger als auch wegen schwerer ungerechtfertigter Vermögensverwaltung und fahrlässiger Geschäftsführung verfolgt. (sda)

Mehr zu Christian Constantin:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Warum Putin in argen Nöten ist
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
5
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
Meistkommentiert
1
«Genug von Pseudowettbewerb»: Das sagt die Politik zur Einheitskrankenkasse
2
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
3
Hegseth schwört Militärführung auf Krieg ein – Trump hält Lobrede auf USA
4
Und ewig lockt die Einheitskasse
5
Das ZFF stellt KI-Star Tilly Norwood vor – Hollywood ist entsetzt
Meistgeteilt
1
Russischer Besatzungsfunktionär stirbt nach ukrainischem Drohnenschlag
2
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
3
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
4
Pro-Wolf-Aktivisten stören Wildhüter – Kanton Neuenburg reicht Anzeige ein
5
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
«Genug von Pseudowettbewerb»: Das sagt die Politik zur Einheitskrankenkasse
Gemäss einer Umfrage sind fast sieben von zehn Schweizerinnen und Schweizern für die Einführung einer öffentlichen Krankenkasse. watson hat Parlamentarierinnen und Parlamentarier dazu befragt.
68 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer sind «bestimmt dafür» oder «eher dafür», dass in der Schweiz eine Einheitskrankenkasse eingeführt wird. Das geht aus einer Umfrage hervor, die das Forschungsinstitut Leewas im Auftrag der Tamedia-Zeitungen durchgeführt hat.
Zur Story