Michèle Dünki-Bättig rückt für SP Zürich in den Nationalrat nach

Nach der Wahl von Céline Widmer in den Zürcher Stadtrat wird Michèle Dünki-Bättig für die SP Zürich in den Nationalrat nachrücken. Die 36-Jährige ist Kantonsrätin und seit 2024 Co-Präsidentin der Kantonalpartei.

Dünki-Bättig wurde an der Sitzung des Zürcher Kantonsrats am Montag beglückwünscht. Am Sonntag wurde sie erneut in den Gemeinderat von Glattfelden gewählt.

Auch bei den Grünen dürfte es eine neue Nationalrätin geben – als Ersatz für den ebenfalls in den Zürcher Stadtrat gewählten Balthasar Glättli. Die nächste Person auf der Liste ist Anna-Béatrice Schmaltz, Co-Präsidentin der Stadtzürcher Grünen und wiedergewählte Gemeinderätin. (sda)