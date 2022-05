Kurioses aus dem Wallis: Mann mit Pickel attackiert Mann mit Lamm

Während der Aktion gelingt es dem Angegriffenen, einerseits die Attacken mit dem Pickel abzuwehren und andererseits per Telefon die Polizei zu kontaktieren. Gemäss rro.ch hat sich der kuriose Nachbarschaftsstreit am vergangenen Freitag zugezogen, die Polizei hat vom Vorfall Kenntnis und ist zum Zeitpunkt des Disputs denn auch ausgerückt, um zwischen den Streithähnen zu schlichten.

Kurioses macht derzeit in den Sozialen Netzwerken die Runde. Tatort: Goppenstein im Wallis . Während ein Mann sich seinen kulinarischen Vorlieben widmet und über dem Grill ein Lamm brät, wird er relativ unsanft von einem relativ wütenden Nachbarn unterbrochen.

Wie du ohne Flug zum Surfen kommst – die besten Spots in und um die Schweiz

Zürcher Rat will Redezeit von Männern und Frauen vergleichen

YB-Fans sollen SBB-Extrazug demoliert haben – Auseinandersetzungen vor Spiel in Luzern

Lage in Mariupol schwierig +++ Über 100 Tschechen unterstützen die Ukraine

Feuerwehr löscht in Wohlen AG brennende Hanf-Indooranlage

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr im aargauischen Wohlen: Als sie am Dienstag zu einem Brand in einem Gewerbegebäude gerufen wurde, stiess sie dort auf eine brennende Hanf-Indooranlage. Nun hat der Betreiber der Anlage eine Strafuntersuchung am Hals.