Pegelstände in der Zentralschweiz steigen – Bund warnt vor Hochwasser

In der Zentralschweiz sind die Pegelstände in mehreren Gewässern aufgrund von starkem Dauerregen rasant angestiegen. Der Bund ruft für die Region rund um den Vierwaldstättersee die Hochwasser-Gefahrenstufe 3 aus.

Der Dauerregen in den vergangenen Tagen hat zu einem deutlichen Anstieg in mehreren Schweizer Gewässern geführt. Betroffen sind etwa der Vierwaldstättersee und die Reuss. Dort ist der Pegel um mehr als einen Meter gestiegen, wie Zentralplus berichtet.

Die Reuss droht über die Ufer zu treten. (Symbolbild) Bild: watson

Am Dienstagnachmittag hat der Pegelstand der Reuss in Luzern 433,23 Meter über Meer erreicht. Am Samstag betrug der Pegel noch 432 Meter, wie man auf der Hochwasserwarnkarte des Bundesamts für Umwelt (Bafu) sehen kann.

Aufgrund der aktuellen Situation hat der Bund die Hochwasser-Gefahrenstufe 3 für den Vierwaldstättersee ausgesprochen. Das entspricht einer erheblichen Gefahr. Bedeutet: Es seien «Überflutungen von Strassenunterführungen, Tiefgaragen und Kellerräumen möglich». Die Gefahrenstufe bleibt zunächst bis Donnerstag bestehen – dann soll der Pegel wieder etwas sinken.

In Sachseln OW kam es bereits zu einer Überschwemmung. Bereits seit Freitag stieg der Wasserstand des Sarnersees um mehr als einen Meter.

Teilweise fallen S-Bahnen der Zentralbahn zwischen Sarnen und Giswil aus, wie SRF berichtet. Es verkehrt ein Ersatzbus.

(hkl)