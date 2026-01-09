wolkig, aber kaum Regen
Schweiz
Wallis

Crans-Montana: Kanton Wallis forderte Brandschutzkontrolle nicht ein

Kanton Wallis forderte Brandschutzkontrolle für Crans-Montana über Jahre nicht ein

09.01.2026, 11:1209.01.2026, 11:12

Seit der Katastrophe in Crans-Montana kursiert die Frage, wer für die laschen Brandschutz-Kontrollen in der Bar «Le Constellation» verantwortlich war.

epa12626279 A person lights candles in tribute to the victims after the fire at the &#039;Le Constellation&#039; bar and lounge, in Crans-Montana, Switzerland, 04 January 2026. At least 40 people lost ...
Die Sicherheitskontrollen in Crans-Montana seien lasch gewesen oder nicht durchgeführt worden.Bild: keystone

Der Walliser Sicherheitsdirektor zeigt sich gegenüber dem RTS schockiert und sagt, er wisse nicht, wie die Gemeinde Crans-Montana solche Versäumnisse begehen konnte.

Die Pflichten des Brandschutzes im Kanton Wallis seien klar geregelt. Laut Gesetz sind die Gemeinden verantwortlich für die Kontrollen. Anschliessend müssen Kontrollberichte an den Kanton eingereicht werden, wie das «SRF» schreibt.

Somit hätte der Kanton bemerken müssen, dass Brandschutzberichte aus Crans-Montana fehlen. Und entsprechend die Bar «Le Constellation» und andere Betrieben über Jahre nicht kontrolliert wurden.

«Wenn kein Bericht eingeht, gehen wir davon aus, dass alles in Ordnung ist.»
Sagt Philipp Hildbrand, Chef Amt für Feuerwesen Kanton Wallis.

Aktiv geworden seien die Behörde bei den fehlenden Berichten nicht. Auf Anfrage des SRF sagte der Chef des Amts für Feuerwesen des Kantons Wallis, dass sie, wenn sie keinen Bericht erhalten, davon ausgehen, dass alles in Ordnung sei.

Der Kanton hat fehlende Berichte aus Bars, Hotels und Restaurants bei Gemeinden nicht eingefordert. Hildbrand sagt, dies habe auch mit Lockerungen beim Brandschutz zu tun. Ursprünglich sei geplant gewesen, ab 2027 schweizweit auf einen 10-Jahres-Rhythmus umzusteigen. Weswegen die Gemeinden in den letzten Jahren nicht zusätzlich belastet worden seien.

Blick auf einen Feuerloescher vor der Schutzhuelle des Reaktors im Kernkraftwerk Leibstadt, aufgenommen am Freitag. 18. Juli 2014. Die Bohrloecher, die 2008 zur Installation von zwei Feuerloeschern di ...
Der Brandschutz soll im Wallis nun verstärkt werden.Bild: KEYSTONE

Die geplante Lockerung wurde Anfang Woche von den Verantwortlichen auf Eis gelegt. Grund dafür: die Brandkatastrophe in Crans-Montana.

Der Kanton Wallis prüft nun, ob der Kanton vorübergehend zusätzliches Personal einsetzen kann, um die Lokale in den Gemeinden zu kontrollieren. Das soll auch die Schulungen der Sicherheitsbeauftragten unterstützen und stärken. (nib)

Mehr zu Crans-Montana:
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana
1 / 24
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana

Während einer Silvesterfeier ins Neujahr 2026 in Crans-Montana VS kam es zu einer Explosion und einem Brand in der Bar «La Constellation».
quelle: x
Die Momente vor dem Brand in Crans-Montana
Video: watson
1
