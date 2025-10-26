wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Gesellschaft & Politik

Mit dieser Putin-Methode könnte sich Trump eine dritte Amtszeit sichern

President Donald Trump addresses during the ASEAN US Summit in Kuala Lumpur, Malaysia, Sunday, Oct. 26, 2025. (AP Photo/Vincent Thian, Pool) Trump Asia
Donald Trump liebäugelt offen mit einer dritten Amtszeit.Bild: keystone

Mit dieser Putin-Methode könnte sich Trump eine dritte Amtszeit sichern

Donald Trump darf laut Verfassung nur zwei Amtszeiten regieren. Doch hinter den Kulissen kursiert eine Idee, wie er es trotzdem schaffen könnte. Steve Bannon spricht sogar von «einem Plan».
26.10.2025, 19:0126.10.2025, 19:01
Fabian Hock / ch media

Wolodimir Selenski und Emmanuel Macron staunten bei ihrem Besuch im Weissen Haus nicht schlecht, als sie beim Rundgang plötzlich vor einem Regal mit Trump-Souvenirs standen. Der US-Präsident hatte seine Amtskollegen aus der Ukraine und Frankreich in einen kleinen Raum hinter dem Oval Office geführt, wo er seine Fanartikel aufbewahrt. Aus dem Regal zog er eine Kappe mit der Aufschrift: «4 weitere Jahre». Auf zwei anderen steht «Trump 2028».

Selenski und Macron lächelten die Aktion höflich weg. Ein kleiner Spass des Entertainers Donald Trump. Oder doch nicht?

Bild
Bild: @MargoMartin47

Klar ist: Laut Verfassung, die in den USA heilig ist, darf ein Präsident maximal zwei Amtszeiten regieren. Radikale Trump-Anhänger träumten immer wieder öffentlich davon, dass ihr Messias eine dritte Amtszeit bekommen soll. Bislang nahm das allerdings kaum jemand ernst.

Der lauteste aller Trump-Ultras hat nun allerdings ein Interview gegeben, das aufhorchen lässt. Steve Bannon, der ehemalige Chefstratege Trumps, sagte dem «Economist», es gebe «einen Plan» für eine dritte Amtszeit – trotz 22. Verfassungszusatz, der das eigentlich verbietet. Bannons Botschaft: gewöhnt euch an diese Vorstellung.

Steve Banon sagt, es gebe einen Plan für eine dritte Amtszeit von Trump.Video: watson/@TheEconomist

Wie genau dieser Plan aussieht, verriet Bannon nicht. Der Analyst George Pollack von der US-Beratungsfirma Signum Global hat nun jedoch dargelegt, wie das Manöver aussehen könnte. Demnach wäre es möglich, dass Trump in drei Schritten das Undenkbare schafft:

Der Rollentausch

Der 22. Zusatzartikel zur US-Verfassung verbietet, dass eine Person mehr als zweimal zum Präsidenten gewählt wird. Trump würde daher nicht als Präsident, sondern als Vizepräsident kandidieren – zusammen mit einem loyalen Spitzenkandidaten, der als Statthalter dient. Der Vergleich zu Putin liegt nahe: Auch der Kreml-Chef tauschte 2008 für eine Amtszeit mit seinem Premier Dmitri Medwedew die Rollen, um die russische Verfassung zu umgehen.

Der Machtwechsel

Nach dem Wahlsieg käme der entscheidende Moment. Der neue Präsident würde nach der Vereidigung zurücktreten oder sich aus gesundheitlichen Gründen für amtsunfähig erklären. Laut der US-Verfassung rückt in diesem Fall automatisch der Vizepräsident ins Präsidentenamt auf. Ergebnis: Trump sässe wieder im Oval Office, ohne ein drittes Mal gewählt worden zu sein.

President Donald Trump and Russia&#039;s President Vladimir Putin talk, Friday, Aug. 15, 2025, at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Pictures of the Week Globa ...
Donald Trump (rechts) mit Wladimir Putin in Alaska. Der Kreml-Chef könnte zum Vorbild werden.Bild: keystone

Der juristische Trick

Kenner der US-Verfassung werden es gemerkt haben: So leicht geht es nicht. Denn neben dem 22. steht Trump auch der 12. Zusatzartikel der Verfassung im Weg. Dieser regelt die Voraussetzungen für das Amt des Vizepräsidenten. Er besagt, dass niemand Vize werden darf, der «verfassungsmässig nicht für das Präsidentenamt in Frage kommt». Trump dürfte also auch nicht als Vize kandidieren. Oder doch?

Der Analyst Pollack meint, dass Bannon und seine Leute dies wie folgt anfechten könnten: Sie könnten argumentieren, dass sich der Passus nur auf die Bedingungen bezieht, die im Jahr 1804 bei seiner Einführung galten. Damals galt die Beschränkung nur für Alter, Staatsbürgerschaft und Geburtsort. Die Begrenzung auf zwei Amtszeiten wurde erst 1951 eingeführt. Nach dieser Lesart wäre Trump also nicht ausgeschlossen, Vizepräsident zu werden.

Das Undenkbare wird diskutabel

Natürlich würde es gegen diese Strategie Klagen hageln. Bannon kalkuliert diese aber ein. Ein Ziel wäre dann bereits erreicht: Zeit gewinnen, Verwirrung stiften – und einen Grundsatzentscheid des Supreme Court erzwingen. Dieser ist derzeit mehrheitlich konservativ besetzt. In der Zwischenzeit dürfte eine öffentliche Debatte entstehen, in der das Undenkbare plötzlich diskutabel wird.

Ob dieser perfide Plan am Ende zum Erfolg führt, bleibt allerdings äusserst fraglich. Denn der Geist des 22. Verfassungszusatzes ist eindeutig: Niemand soll länger als zwei Amtszeiten regieren, egal auf welchem Weg. Die meisten Verfassungsjuristen gehen davon aus, dass der 12. Zusatz auch spätere Einschränkungen – also die Amtszeitbegrenzung – umfasst. Wer nicht Präsident sein darf, darf auch nicht Vize sein.

Und auch einen Platzhalter zu finden, der gemeinsam mit Trump tatsächlich die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner überzeugt, scheint zumindest heute illusorisch. Es wäre ein kalkulierter Angriff auf das Fundament der US-Demokratie, den nicht nur die Partei und deren Financiers, sondern auch die Bevölkerung mittragen müsste. Nur sehr grosse Pessimisten dürften das den US-Bürgern zutrauen.

epa12471544 An attendee at a Diwali celebration in the Oval Office wears a &#039;Trump 2028&#039; hat to the White House in Washington, DC, USA, 21 October 2025. EPA/ALLISON ROBBERT / POOL
Ein Trump-Fan mit signierter «Trump 2028»-Kappe im Weissen Haus.Bild: keystone

Geht es Bannon aber vielleicht um etwas ganz anderes? Mit seiner «Trump 2028»-Erzählung verschiebt er gezielt die Grenzen des Sagbaren. Er sät Zweifel daran, dass es überhaupt Regeln gibt, die Trump aufhalten könnten – und hält den radikalen Teil der Basis so mobilisiert.

Jeder neue Tabubruch dient dabei dem gleichen Ziel: Trumps Machtanspruch als selbstverständlich erscheinen zu lassen. Die Kappen, die Trump auf seiner offiziellen Website für 50 Dollar pro Stück verkauft, dienen als Symbol: er präsentiert sie mit einem Lächeln – doch hinter dem Scherz steckt der Wille, die Grenzen der Demokratie weiter zu verschieben. (aargauerzeitung.ch)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
KI-Antworten
1 / 4
KI-Antworten

Laut einer neuen Studie sind KI-Antworten mit Vorsicht zu geniessen.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Firma wirbt mit Aufzug, den die Louvre-Diebe benutzen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
34 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
captaincook
26.10.2025 19:10registriert August 2025
Trumps mentaler und körperlicher Zerfall der letzten Monate ist so offensichtlich, dass er vermutlich nicht mal die zweite Amtszeit beenden wird. Vance wird ihn beerben, hat aber das Charisma eines Flusskiesels. Mit dem ist nichts zu holen. Der Plan wird an der Biologie scheitern.
634
Melden
Zum Kommentar
avatar
Okay, Boomer
26.10.2025 19:21registriert Juli 2022
Wenn dieser Plan aufgeht, könnte auch Obama als VP von zB Newsom oder Harris antreten.
Und Obama ist nach wie vor beliebter als der Clown. Merke: Jede Regel, die die MAGAS brechen, wird irgendwann den Demokraten nützen. Das vergessen die orangefarbenen Sektenanhänger gerne.
353
Melden
Zum Kommentar
34
Meistgelesen
1
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
2
Debakel am Gotthard: 31 vergebliche Versuche und die Tunnelbohrmaschine steckt weiter fest
3
Sturm sorgt für Schäden in der Schweiz – so geht es jetzt weiter
4
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
5
Es. Ist. Fucking. Aus.
Meistkommentiert
1
«Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus
2
Ist Friedrich Merz ein Rassist? Deutschland verliert sich in absurden Debatten
3
Hitziger Parteitag wegen Gaza: «Die SP erhebt sich zum übergeordneten Weltgericht»
4
Meditation gilt als Königsweg bei Stress, hat aber auch Schattenseiten
5
Nachtarbeit, 6 Tage, 12 Stunden am Tag: So verdient ein Bäcker sein tägliches Brot
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
3
SNB ist offenbar aus Rio Tinto ausgestiegen
4
Ballons aus Weissrussland legen Betrieb an Flughäfen in Litauen lahm
5
Teenager Fonseca triumphiert in Basel +++ Bellmont schafft Darts-WM-Quali und Tourcard
Ukraine: Armee will Dorf in Donezk befreit haben
Die Armee der Ukraine hat nach eigenen Angaben ein Dorf nahe der umkämpften Stadt Pokrowsk befreit. Dennoch sind Kiews Truppen weiter unter Druck.
Ukrainische Fallschirmjäger der 82. Luftsturmbrigade haben das Dorf Sukhetske im Bezirk Pokrowsk in der Region Donezk befreit. Das teilte die Pressestelle der Luftwaffe am Samstag mit und veröffentlichte dazu ein Video, das das Hissen der ukrainischen Flagge am umkämpften Ort zeigen soll. Die Soldaten waren nach Angaben der Armee zuvor in heftige Kämpfe mit einer russischen Einheit verwickelt.
Zur Story