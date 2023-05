«Mélodie» ist die stärkste Walliser Kuh

Mehr «Schweiz»

Die 683 Kilogramm schwere «Mélodie» hat am Sonntag in Aproz VS den Final der Schweizer Ringkuhkämpfe der Eringerrasse gewonnen. Damit setzte sich die Kuh einer Oberwalliser Familie gegen die Konkurrenz durch.

Die Kuhkämpfe sind im Wallis eine seit langem etablierte Tradition. Bild: EPA/KEYSTONE

Der Stall von «Mélodie» befindet sich in St. Niklaus VS bei der Familie Bängi und und Joey Kalbermatter, wie die Organisatoren am Sonntag mitteilten. «Melodie» gewann im Final gegen «Sauvage». In diesem Schlussgang treten jeweils die Siegerinnen aller vier Kategorien gegeneinander an.

Der Kuhkampf-Tag in voller Länge:

&start=0" allowFullScreen frameBorder="0" allow="geolocation *; autoplay; encrypted-media"> Video: SRF

Etwa 330 Kühe nahmen an den zweitägigen Finalwettkämpfen in der Arena von Aproz in der Nähe von Sitten teil. Rund 13'000 Personen verfolgten die Kämpfe. Der Anlass steht jeweils im Zeichen von Traditionen und Geselligkeit. 600 Freiwillige sorgten dafür, dass der Anlass stattfinden konnte.

Der Mediensprecher der Organisatoren, Florian Pannatier, zog auf Anfrage eine positive Bilanz, gerade auch wegen ungünstiger Wetterprognosen im Vorfeld. Letztlich sei das Wetter aber besser als erwartet ausgefallen. Fünf Züchtergenossenschaften stehen hinter dem Anlass in Aproz. (sda)