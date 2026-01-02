bedeckt
Brand in Crans-Montana: 19-Jähriger schildert Flucht aus der Bar

19-jähriger Überlebender: «Ich konnte nicht mehr atmen»

02.01.2026, 14:2202.01.2026, 14:49

Ein 19-jähriger Überlebender berichtet gegenüber TeleZüri, wie er sich aus der brennenden Bar «Le Constellation» in Crans-Montana retten konnte. Auf der Flucht vor dem Feuer verliert er seine Freundin und seinen Bruder im Club. Daraufhin kehrt er zweimal zurück, um sie zu suchen.

Wie er es aus der brennenden Bar geschafft hat, erzählt er im Video:

Mehr zum Brand in Crans-Montana:

«Es gibt keine Worte, um diesen Horror zu beschreiben» – Augenzeugin berichtet vom Unglück in Crans-Montana

Crans-Montana: Video zeigt, wie Decke Feuer fängt

So werden die Brandopfer im Zürcher Universitätsspital versorgt

Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana
1 / 24
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana

Während einer Silvesterfeier ins Neujahr 2026 in Crans-Montana VS kam es zu einer Explosion und einem Brand in der Bar «La Constellation».
quelle: x
Dutzende Tote nach Brand und Explosion bei Silvesterparty in Crans-Montana
Identifikation und Behandlung der Opfer von Crans-Montana schwierig – das sind die Gründe
Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana sind viele Opfer noch nicht identifiziert. Verschiedene Umstände erschweren den Prozess. Auch die Behandlung von durch das Feuer Schwerverletzten ist heikel.
Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana hat die Identifikation der Opfer Priorität, damit Angehörige der am Unglücksort Anwesenden so rasch wie möglich Gewissheit erhalten. Der Prozess gestaltet sich aber schwierig und wird laut der Walliser Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud noch «längere Zeit» andauern. Dies, obwohl man «erhebliche» Mittel dafür einsetze, wie Pilloud an der Medienkonferenz am Donnerstagabend sagte.
