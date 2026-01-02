19-jähriger Überlebender: «Ich konnte nicht mehr atmen»
Ein 19-jähriger Überlebender berichtet gegenüber TeleZüri, wie er sich aus der brennenden Bar «Le Constellation» in Crans-Montana retten konnte. Auf der Flucht vor dem Feuer verliert er seine Freundin und seinen Bruder im Club. Daraufhin kehrt er zweimal zurück, um sie zu suchen.
Wie er es aus der brennenden Bar geschafft hat, erzählt er im Video:
