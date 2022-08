Teile eines abgestürzten Flugzeugs auf Aletschgletscher gefunden

Ein Bergführer hat auf dem Aletschgletscher Teile eines abgestürzten Flugzeugs gefunden. Die Kantonspolizei Wallis klärt ab, ob in den vergangenen 40 bis 50 Jahren ein Flugzeug vermisst wurde.

Diphtherie-Erkrankte in Berner Asylzentrum wohlauf – keine neuen Fälle

Streit um Fussball in Nachbars Garten landet vor Bundesgericht

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Massaker von Oleniwka – die russische Lüge entlarvt in 6 Punkten

PICDUMP 428 – ein Feuerwerk an Lustigkeiten! 🧨

So unverfroren droht China jetzt mit einer Invasion Taiwans

Was nach der Verurteilung mit der US-Basketballerin Brittney Griner geschieht

Böhse-Onkelz-Fans in Frankfurt: «Er rief ‹Sieg Heil›»

Felssturz in der Massaschlucht bei Bitsch im Kanton Wallis

In der Massaschlucht in der Walliser Gemeinde Bitsch ist es am Donnerstagabend zu einem Felssturz gekommen. Oberhalb des Kraftwerks löste sich laut der Kantonspolizei kurz vor 19.00 Uhr Gestein. Personen sind nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden gekommen.