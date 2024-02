Britischer Tourist stirbt bei Skiunfall im Wallis auf gesperrter Piste

Die Polizei warnte in ihrer Mitteilung vom Donnerstag vor Gefahren in Skigebieten. Skipisten würden markiert, um den jeweiligen Schwierigkeitsgrad der Abfahrten sichtbar zu machen. Die verschiedenen Farben seien in erster Linie als Empfehlungen zu verstehen, hiess es. Auf den Pisten stehe deshalb die Eigenverantwortung jedes Einzelnen im Vordergrund. (sda)

Bei einem Skiunfall bei Champéry im Wallis ist am Mittwoch ein 47-jähriger britischer Tourist ums Leben gekommen. Er war einer von zwei Skifahrern, die am Morgen zusammen mit einem Snowboarder im Skigebiet Portes du Soleil auf einer gesperrten Piste unterwegs waren.

Aussenminister Ignazio Cassis wollte China für die in der Schweiz geplante Ukraine-Friedenskonferenz gewinnen. Er erhielt in Peking eine Lektion in Realpolitik.

Vielleicht war es von Anfang an ein hoffnungsloses Unterfangen. Die Chancen, China für eine Teilnahme an einem Gipfel in der Schweiz zum 10-Punkte-Friedensplan der Ukraine zu gewinnen, waren überschaubar. Aussenminister Ignazio Cassis hat es bei seinem Besuch in Peking am Mittwoch trotzdem versucht. Die Chinesen nahmen die Einladung «zur Kenntnis».