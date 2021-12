Bild: watson

watson's favorites Promotion

5 einzigartige Geschenk-Ideen von Schweizer Labels

Auf der Suche nach einem einzigartigen Weihnachtsgeschenk? Dann bist du hier genau richtig. Bei «watson's favorites» kannst du regelmässig kleine Labels aus der ganzen Schweiz entdecken.

Olivia Zogg Folgen

Hoi! Schön, schaust du hier vorbei. Ich bin Olivia und für «watson's favorites» suche ich fleissig nach kleinen, einzigartigen und qualitativen Labels aus der ganzen Schweiz. Meine Auswahl teile ich hier regelmässig mit euch. Na, ready für die ersten fünf? Viel Spass!

Macht's euch gemütlich, wir starten mit der «Bettwäsche Louise».

Louise kommt von dem Label lavie. Und lavie macht Heimtextilien aus Bio-Baumwolle und Leinen, nachhaltig und fair produziert in Portugal.🌱 Das Schweizer Label entwirft zeitlose Textilien, die dich im Alltag begleiten. Im besten Fall ein Leben lang.

Lavie. Fichtengrüne Bettwäsche aus Bio-Baumwollperkal von Bild: lavie

Infos zum Produkt Louise: Die Bettwäsche Louise wird aus 100% Bio-Baumwolle hergestellt und gemäss GOTS-Standards weiterverarbeitet. Das Stonewash-Finishing verleiht dem Baumwollperkal einen weichen Griff und einen tollen, matten Casual-Look.

Gleich geht's weiter mit «watson's favorites», aber vorab kannst du noch etwas Tolles gewinnen.

Gewinne jetzt eine Decke von lavie!

Marta, die kuschlige Decke von lavie bild: lavie

Kuschlig weich und aus 100 Prozent Bio-Baumwolle. Dank dem Stonewash-Finishing wird Marta extra weich und bekommt einen tollen Vintage-Look, als ob sie dich schon dein halbes Leben lang begleitet hätte. Marta ist #fromportugalwithlove. Die Farbe von Marta ist frei wählbar.

Jetzt Marta von lavie gewinnen! Vorname Nachname E-Mail Teilnahmebedingungen akzeptieren Ja Der Preis kann nicht umgetauscht werden. Die Teilnehmerdaten werden an Lavie (Balsiger Textil AG) übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Und weiter geht's ...

Dieses Schweizer Startup rasiert mit Shavejack seelenruhig alle Stoppeln weg. Shavejack will den Alltag schöner, einfacher und besser machen. Schöner mit Produkten, die mehr Freude machen. Einfacher mit bequemen Services, die dir wertvolle Zeit sparen. Besser, weil die Produkte langlebig im Sinne einer Kreislaufwirtschaft hergestellt werden und das Label auch an übermorgen denkt.

Personalisierter Rasiergriff von Shavejack bild: shavejack

Über die Produktion: Die Griffe werden aus heimischem Birnen-, Eiben- und Nussbaumholz mit viel Passion von Hand in der Schweiz hergestellt. Neu kann der Rasierer auch personalisiert werden. Pro verkauftem Griff wird zudem ein neuer Baum gepflanzt. 🌳

PURA ist spanisch und heisst rein. Reine Stoffe und ein reines Gewissen, für das steht PURA clothing und damit auch die Gründerin Sara Zbinden. PURA clothing hat sich zum Ziel gesetzt, einen wichtigen Beitrag an eine nachhaltigere Textilbranche zu leisten.

Sara Zbinden mit der neuen Loungewear von Pura Clothing bild: @Tirzaseierlein

Infos zur neuen Kollektion: Die Kleidung entsteht handgemacht in der Nähe von Como in einem kleinen Familienunternehmen (10 Mitarbeitende) unter fairen Bedingungen. Die Materialien sind zum Teil Reststoffe und zum Teil “neue” Stoffe. Alle sind 80% Recyceltes PA und 20% EL. Designt und verschickt werden die Teile in Zürich von Sara und ihrer Aushilfe. Die Loungewear ist 100% ohne Plastik hergestellt aus 100% zertifizierter Bio-Baumwolle.



Von der Idee bis zur Umsetzung bleibt bei dem Label Whywood alles unter einem Dach. Nahezu alle Produkte werden in Grenchen hergestellt. Der Fokus liegt dabei auf Qualität, Handwerk und Langlebigkeit. Jedes Produkt von Whywood ist ein Unikat.

Das handgemachte Pad X3 von Whywood. bild: whywood

Über das Produkt: Das Pad X3 ist ein 3 in 1 Wireless Charger, welcher auf kleinster Fläche und mit den edelsten Materialien Apple Watch, iPhone und AirPods auflädt.

Das Label Läight wurde im November 2019 von einem jungen Pärchen mit viel Liebe & Leidenschaft gegründet und kreiert einzigartige Custom Neon Signs für die Schweiz. Werte jetzt deine eigenen vier Wände, das Büro, deinen nächsten Event, Geburtstag oder deine Hochzeit mit einem leuchtenden Highlight auf.

Pinkes Neon Sign von Läight bild: Läights

Über die Neon Signs: Die Neon Signs sind von Hand aus LED gefertigt, sind 100% gas- & glasfrei und verfügen über keinerlei Giftstoffe. Zudem verbrauchen sie rund 90% weniger Strom als herkömmliche Neon Signs aus Glas. 💡🌱



Mut zur Tat mit «watson's favorites» Olivia Zogg arbeitet bei watson im Marketingteam. Nebenbei baut sie zusammen mit ihrem Partner ein kleines Label auf. Durch diese Leidenschaft entstand die Idee für den «watson's favorites»-Blog.



watson setzt sich mit dem Blog für kreative Jungunternehmen in der Schweiz ein und präsentiert unter «watson's favorites» wöchentlich eine Auswahl an Produkten von kleinen Schweizer Labels. Handwerker:innen, Künstler:innen, Designer:innen, alles Macher:innen, welche watson mit diesem Projekt supportet. 🤝 Die vorgestellten Labels bezahlen für ihre Produktplatzierung einen Beitrag.



watson überprüft die Glaubwürdigkeit der watson's favorites Partner und wird gegenüber jeglichen Ansprüchen zwischen Label und watson Usern entlastet.