Wegen des Brandes im Gotthardtunnels staut sich der Verkehr vor dem Nordportal. Bild: TCS

Gotthardtunnel wegen Lastwagenbrand gesperrt

Im Gotthard-Strassentunnel ist ein Fahrzeug in Brand geraten. Der Tunnel ist deswegen in beide Richtungen gesperrt, der TCS empfiehlt, eine Alternativroute zu wählen.

Mehr «Schweiz»

Am Freitagabend starten etliche Kantone in die Sommerferien. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt ist im Gotthardtunnel ein Fahrzeug in Brand geraten, wie der TCS meldet. Der Tunnel ist bis auf Weiteres gesperrt.

Es wird empfohlen, auf Alternativrouten auszuweichen, da mit grossem Zeitverlust zu rechnen ist. Der Verkehr aus dem Süden Richtung Zürich und Basel wird via A13 umgeleitet.

Wie SRF berichtet, handelt es sich beim betroffenen Fahrzeug um einen Lastwagen. Er sei einige Kilometer vor dem Nordeingang in Brand geraten. Die Löscharbeiten seien im Gang, mittlerweile ist das Feuer unter Kontrolle. Die Sperrung dürfte aber noch andauern. Wie der Blick schreibt, haben sich im Innern Gase gebildet, weshalb der Tunnel entlüftet werden muss, bevor der Lastwagen abgeschleppt werden kann. Nach ersten Erkenntnissen sei der Lastwagenfahrer verletzt worden. (vro)

Update folgt...