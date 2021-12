Olivia Zogg arbeitet bei watson im Marketingteam. Nebenbei baut sie zusammen mit ihrem Partner ein kleines Label auf. Durch diese Leidenschaft entstand die Idee für den «watson's favorites»-Blog. watson setzt sich mit dem Blog für kreative Jungunternehmen in der Schweiz ein und präsentiert unter «watson's favorites» wöchentlich eine Auswahl an Produkten von kleinen Schweizer Labels. Handwerker:innen, Künstler:innen, Designer:innen, alles Macher:innen, welche watson mit diesem Projekt supportet. 🤝 Die vorgestellten Labels bezahlen für ihre Produktplatzierung einen Beitrag. watson überprüft die Glaubwürdigkeit der «watson's favorites»-Partner und wird gegenüber jeglichen Ansprüchen zwischen Label und watson-Usern entlastet.

Über die Produkte: No Bullsh!t steht für 100 % natürliche Kosmetik – ganz ohne unnötige Inhaltsstoffe. Alle Produkte sind vegan, tierversuchsfrei und werden in der Schweiz hergestellt. Nachhaltigkeit wird bei Nicole GROSS geschrieben. 🌱

No Bullshi!t steht für alles, was Nicole wichtig ist und sie musste nicht lange überlegen. Ehrliche Kosmetik. Produkte ohne Bullshit, dafür mit hochwertigen Zutaten. Nicole verzichtet bei der Produktion auf Alkohole, künstliche Farb- und Duftstoffe oder Konservierungsstoffe.

Über die Produkte: Entdecke online eine grosse Auswahl an Prints in verschiedenen Formaten, die zu dir und deinem Zuhause perfekt passen. Verleihe deinen vier Wänden etwas Einzigartiges. Das Sortiment wird abgerundet durch Stickers, Kleider, Bücher, Comics, Kinderbücher und vieles mehr. Mit dem Onlineshop möchte supportyourlocalartist.ch die Kunst von Schweizer Kunstschaffenden aus den Bereichen Illustration, Fotografie, Grafik, Design und Graffiti den Leuten näherbringen.

Die Plattform supportyourlocalartist.ch ist während der Corona-Pandemie entstanden und unterstützt, wie es der Name bereits erwähnt, lokale Schweizer Kunstschaffende. Das Kreativ-Netzwerk bietet mit seiner Plattform Kunstliebenden eine Auswahl an einzigartigen Schweizer Kunstprodukten.

Der Preis kann nicht umgetauscht werden. Die Teilnehmerdaten werden an Mary and Plants AG übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Eine Auswahl an Pflanzen von Mary and Plants.

Über das Produkt: Mary and Plants bietet zertifizierte Pflanzen aus nachhaltiger Zucht, frisch eingetopft mit Schweizer Bio-Erde in atmungsaktiven Töpfen aus natürlichen Materialien. Damit die Pflege auch klappt, erinnert die MaryCare-App fürs iPhone ans Giessen und Düngen und hat für jede Pflanze sämtliche Pflegetipps übersichtlich zusammengetragen. Sollte es trotzdem zu Problemen kommen, hilft Mary auch persönlich über WhatsApp oder Instagram. 👩‍🌾

Das Team von Mary and Plants will den Zimmerpflanzen-Markt positiv verändern. Hinter dem Start-up steht ein fachkundiges und motiviertes Team, welches ein nachhaltiges und qualitativ hochwertiges Gesamtprodukt anbietet. Marys Team legt viel Wert auf moderne Technologie, soziale Gerechtigkeit und Toleranz und ist zudem bemüht, Pflanzen-Wissen zu vermitteln.

Infos zum Sirup: Von Beginn an war es für Chris sehr wichtig und Teil der ganzen Philosophie, nur natürliche Rohstoffe von bester Güte zu verarbeiten. So bezieht er die Fruchtsäfte beispielsweise von einem Bio-Bauern im Aargau und der Zucker ist ein Fairtrade-Rohrzucker. Keine Chemie, Farbstoffe und Geschmacksverstärker. Keine künstlichen Aromen und Verdickungsmittel. 🍐🌿

Der Zuckerpeitsche-Gründer und gelernte Koch Chris Eckert stellt mit viel Leidenschaft handgefertigten Sirup her. Sirup in Bio-Qualität. Weil er einen hohen Anspruch an Qualität hat, besondere Aromen mag und ihm nicht zuletzt Ästhetik am Produkt wichtig ist.

Zwei Menschen in einem Körper – so leben die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany

Garlic Naan, Momos und Cordon-Bleu: Die Schweiz liess sich während der Pandemie vermehrt Essen an die Haustür liefern. Was dabei am häufigsten bestellt wurde – und was die Romands lieber essen als wir.

Während fünf Monaten konnten wir uns «dank» Corona nicht in Restaurants verpflegen – und das bescherte den Lieferdiensten in der Schweiz Rekordzahlen. So auch beim grössten Schweizer Essens-Lieferanten Just Eat: Im zweiten Lockdown sind die Lunch-Bestellungen beispielsweise über ein Drittel angestiegen.