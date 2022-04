illustration: julia neukomm

Zeit für den Frühlingsputz: Diese Labels helfen dir dabei!

Der alljährliche Frühlingsputz steht an. Passend dazu gibt es hier, 5 Schweizer Labels zu entdecken.

Du willst dein Zuhause wieder mal bis in die hinterste Ecke gründlich reinigen und so richtig auf Vordermann bringen? Dann los, packen wir den Frühlingsputz gemeinsam an! Diese 5 Labels unterstützen dich dabei.

Ganz nebenbei verbessern die Labels noch deinen ökologischen Fussabdruck, denn sie setzen sich allesamt für mehr Nachhaltigkeit ein. 🌱 Ist es nicht bemerkenswert, wie sich bereits die kleinsten Brands um unsere Umwelt kümmern?

Jetzt hast du definitiv keinen Grund mehr dich zu drücken. Los geht's!😉

Nachhaltige Lifestyle-Produkte für ein bewusstes Leben. Bei dem Label The Sage findest du nur komplett vegane Produkte, Alltagshilfen für den Zero Waste Lifestyle und Muntermacher für die Seele. Schachteln & Versandmaterial sind plastikfrei und stammen grösstenteils aus zweiter Hand: Dazu arbeitet The Sage mit lokalen Geschäften zusammen und verwendet das Material ihrer Lieferanten wieder.

Über die Produkte: The Sage bietet plastikfreie, nachhaltige und schöne Reinigungsprodukte. Unter anderem Bürsten, Schwämme und Tücher. Oder auch Reinigungsmittel, Rohstoffe und Glasflaschen für deine DIY-Reinigungsprodukte. 🌱

>> Mit The Sage nachhaltig putzen! << PS: Mit dem Gutscheincode: Watson gibt's 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment.

Em Kraft denkt Putzmittel neu und reinigt mit der Kraft der Natur. Die Basis bilden effektive Mikroorganismen, das sind natürliche Kulturen ähnlich jenen aus Yoghurt oder Sauerteig. Mit Zürcher Gastronomen wurde eine professionelle Reinigungslinie entwickelt, die aus 100% nachwachsenden Rohstoffen besteht. Sie wird bereits erfolgreich in bekannten Zürcher Restaurants und Bars angewendet und ist auch für dein Zuhause erhältlich.

Über die Reinigungslinie: Die Produkte sind einfach anzuwenden, mit dem Em Kraft Sixpack bekommst du ein komplettes Reinigungspaket für das ganze Haus. Sämtliche Produkte sind nachfüllbar und die Verpackungen rezyklierbar. Em Kraft wird in Wädenswil produziert und verpackt. Die probiotischen Reiniger lösen nicht nur Schmutz, sondern schaffen zusätzlich ein positives Mikroklima. Das Resultat: Weniger Staub, weniger Gerüche, länger sauber. 💪

Das Schweizer Startup Twist Out hat sich zum Ziel gesetzt, schädliche Rohrreiniger aus dem Haushalt zu verbannen. Mit ihrem nachhaltigen Problemlöser konnten bereits 800'000 Liter chemischen Abflussreiniger eingespart werden. Der innovative Abflussreinigungsstab aus reinem Buchenholz wird in Deutschland hergestellt und in einer sozialen Einrichtung am Bodensee plastikfrei verpackt.

Über das Produkt: Mit dem rauen, spiralförmige Holzstab von Twist Out lassen sich die Rückstände im Abfluss einfachaufwickeln und bleiben beim Herausziehen auch sicher in dessen Rillen haften. Ein freier Abfluss im Handumdrehen! Ohne Chemie, ohne Plastik und ohne die Umwelt zu schaden. 😍

Das Schweizer Start-up Begreener schafft eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Wasch-und Reinigungsmitteln mit minimalistischen natürlichen Formeln ohne Plastikverpackungen. Wenn es nach dem Gründerpaar Clotilde und Matthias Nagele ginge, wäre es bald vorbei mit Waschmitteln in Plastikflaschen, die gefährliche chemische Wirkstoffe enthalten. Die beiden wollen ihren Teil dazu beitragen, dass künftige Generationen, einschliesslich ihrer eigenen Familie, eine grünere und lebenswertere Welt vorfinden werden.🌿

Über die Produkte: Bei Begreener findest du Waschmittel und Geschirrspülpulver, das perfekt reinigt, ohne den Planeten zu schädigen. Das Label setzt dabei auf 100% Transparenz bei den Inhaltsstoffen, verzichtet auf Plastikverpackungen und verwendet bei der Herstellung eine vegane Formel. 💪🏻

>> Entdecke hier die Produkte von Begreener! << PS: Mit dem Rabattcode BeGreener15 bekommst du 15% Rabatt auf das ganze Sortiment

Im Jahr 2020 gründete Katie Nul, um den Konsumenten in der Schweiz nachhaltige Produkte ohne Kompromisse anbieten zu können. In ihrem Labor in Meilen stellt sie Pflege- und Haushaltsprodukte von Hand her. Mit den «no nonsense»-Produkten von nul will Katie einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft leisten. 🌱

Über das Handabwaschmittel: Das Abwaschmittel von Nul Schäumt auf, hat eine hervorragende Reinigungswirkung und lässt keine Rückstände zurück. Gegenüber flüssigem Handabwaschmittel braucht es keine Plastikflasche, besteht aus biologisch abbaubaren Zutaten und ist mit biologischen Zitronen- und Teebaumölen angereichert, die für eine starke Fettreinigung und Bakterienbekämpfung sorgen. 🍋✨

PS: Nul wurde hier das zweite Mal vorgestellt. Passt ein Label thematisch gut in eine Story, so kann es zu einer zweiten Platzierung kommen.

illustration: julia neukomm