illustration: julia neukomm

Bei diesen 5 Labels steht der Mensch im Zentrum! ❤️🤝

Heute bei watson's favorites: Labels, die sich erfolgreich für berufliche, gesellschaftliche und kulturelle Inklusion einsetzen.

Heute findet ihr hier einen wilden Mix an Produkten.✨ Doch die Labels, die dahinter stehen, haben alle etwas grosses gemeinsam: Sie setzen sich für Menschen ein. 👏

Und los geht's! Viel Spass beim Entdecken!

«Ich bin eine eigenständige Persönlichkeit. Mit einer eigenen Meinung, mit eigenen Veranlagungen. Ein bisschen anders als du – JA UND?». Genau diese Haltung strahlt das Label JA\UND? von der Stiftung arwole aus. Die Stiftung arwole in Sargans bietet Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung einen Arbeitsplatz, Wohn- und Lebensraum.

Über das Gnocchi Brettli: Mit diesem Brett kommen die selbstgemachten Gnocchis bestens in Form. Über die eingefrästen Längsrillen entsteht nicht nur das typische Erscheinungsbild, die Pasta nimmt gerillt auch mehr von der köstlichen Sauce auf. Es heisst zwar Gnocchi Brettli, aber mit dem mitgelieferten Holzrundstab lassen sich auch köstliche Garganelli und Ricatoni herstellen.👩‍🍳 Mit Anleitung und Teigrezepte. Erhältlich in Schweizer Esche oder nordamerikanischem Nussbaum. Jedes Stück ein Unikat! 😍

CONTACT Arbeit Holz+Textil bietet seit 1976 betreute Arbeitsplätze für Menschen mit Suchtproblemen an. In den von Fachleuten geführten Werkstätten wird entworfen, entwickelt und produziert. Für die Möbelstücke werden vorwiegend FSC-zertifizierte Massivhölzer aus der Schweiz verwendet. Der Betrieb gehört zur Berner Stiftung CONTACT, die im Bereich der Schadensminderung tätig ist.

Der praktische Tritthocker von Contact bild: Contact

Über das Produkt: Der praktische TrittHocker ist ein echtes Universal-Genie. Er dient als Steighilfe, als Pflanzenunterlage, als Sitzgelegenheit für Kinder oder ist auch unbenutzt in jedem Raum ein Blickfang. Den TrittHocker aus FSC-zertifiziertem Schweizer Fichtenholz gibt es in sieben fröhlichen Farben sowie in Natur. 🌈

Die Stiftung Brändi ist eine soziale Institution im Kanton Luzern. Dank der Herstellung von Brändi Produkten finden Menschen mit Beeinträchtigung eine Tätigkeit im geschützten Rahmen.

Über das Produkt: Klein, handlich und praktisch! Das Brändi Dog gibt’s auch für unterwegs. Die XS-Version begleitet dich dank der optimalen Reisegrösse auf jedem Abenteuer und garantiert Unterhaltung. Die Spielregeln bleiben unverändert. 😉



Ein Produkt aus lokalen wiederverwendeten Materialien zu 100% handgefertigt in der Schweiz. Klingt doch schon mal nicht schlecht, oder? Genau so läuft es bei dem jungen Label Attached ab. In Zusammenarbeit mit Stiftungen werden Taschen, aus alten Sonnenstoren, lokal in der Schweiz handgefertigt. So bleibt der Herstellungsweg kurz und gleichzeitig werden Personen mit Beeinträchtigungen neue Perspektiven für den Arbeitsmarkt ermöglicht.

Der handgemachte Shopper von Attached Bild: attached

Über den Shopper von Attached: Die Stoffe von den Attached Shopper haben Geschichten zu erzählen. Denn bevor diese zu einer Shopper Tasche verarbeitet wurden, dienten sie rund 30 Jahre lang Zürcher Mietparteien als Sonnenstoren. Durch Attached und die sorgfältige Handarbeit verschiedenster Schweizer Stiftungen hat der Stoff trotz seines Alters nun einen weiteren Nutzen gefunden. Jede Tasche ist ein Unikat und daher Nummeriert.

Das Familienunternehmen NaniManu mit der Designerin „Nani“ Reana Hostettler versucht – wann immer möglich – in der Schweiz zu produzieren, mit nachhaltigen Ressourcen und sozialem Engagement. Dabei arbeitet NaniManu eng mit der betreuten Werkstatt und dem Verein Ekkharthof (TG) zusammen.

Info zum NaniCube: Eine nachhaltige Spielebox mit 7 integrierten Spielen. Für die Einen ist es ein praktisches Designobjekt, für die Anderen eine wunderschöne Spielebox. Denn die 16 Würfel können auf 6 verschiedene Spielfelder gedreht werden und kommen mit den eigens designten 32 Spielfiguren in einer praktischen Aufbewahrungsbox daher. 😍

PS: NaniManu wurde hier das zweite Mal vorgestellt. Passt ein Label thematisch gut in eine Story, so kann es zu einer zweiten Platzierung kommen.

illustration: julia neukomm