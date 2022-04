illustration: julia neukomm

Streetwear: 5 Labels aus der Schweiz!



Keine Lust auf Mode aus Massenproduktion? Dann bist du hier genau richtig. Entdecke heute 5 Schweizer Marken, die dir coole und klassische Streetwear bieten.

Hereinspaziert! Schön, bist du dabei. Heute stelle ich dir 5 Brands vor, bei welchen du coole Streetwear-Produkte entdecken kannst. Und ganz zum Schluss gibt es natürlich noch einen Wettbewerb.

Nur das Beste für deine Füsse! Deshalb starten wir gleich mit qualitativen Socken. 😉👇

Mofreso entstand 2019 im Hinterhof einer kleinen Wohnsiedlung in Zürich Wipkingen. Eine Gruppe cooler Socken tüftelte an Designs, die nachhaltig, langlebig und komfortabel sind. Heute umfasst die Kollektion Basics, aber auch trendige weisse Sportsocken mit Stickereien. Alle Socken werden aus zertifizierter türkischer Bio-Baumwolle hergestellt und erfüllen den OEKO-TEX Standard 100.

Die Sportsocken von Mofreso Bild: mofreso

Über die Socken: Die hippen weissen Sportsocken mit ihren bunten Stickereien sind ein Hingucker. Alle Motive werden von Hand in Zürich gezeichnet und mit hoher Genauigkeit auf die Socken gestickt. Eine Extraportion Tragekomfort erhalten sie durch ihre Frottee-Polsterung und den nahtlosen Zehenspitzen. Angefangen beim Design bis zur ressourcenschonenden Verpackung und Versandoption wird bei jedem Schritt der Herstellung auf die Kriterien Nachhaltigkeit, faire Produktion, Ressourcenbeanspruchung und Qualität geachtet.

Social Fabric ist eine Nonprofit-Organisation, die in ihrem Community-Nähatelier geflüchtete Menschen ausbildet und soziale Inklusion fördert. In der lokalen Produktion entwickelt das interkulturelle Team ökologisch nachhaltige Produkte.

Über das Produkt: Diese Bauchtasche ist die neueste Kreation der Taschenkollektion. Die Taschen werden im Atelier von Social Fabric in Zürich aus Biobaumwolle hergestellt. Der Erlös aus dem Verkauf wird in die soziale Arbeit der NPO reinvestiert, die sich als Gemeinschaft für die Inklusion aller Menschen in der Schweiz einsetzt. 💪

Die Kollektionen des Zürcher Slow Fashion Labels Padl werden in einem Familienbetrieb auf Bali gefertigt und in limitierter Stückzahl produziert. Teile Ihres Umsatzes spenden die beiden Gründer Terry und Adi an balinesische NGOs oder leisten wichtigen Support in der lokalen Community.

Der «Rocker Hoodie Unisex» von Padl bild: padl

Über das Produkt: Der ärmellose Oversize-Kapuzenpulli von Padl hat eine lockere Passform, besteht aus 100% French Terry Baumwolle und wird in Bali von Hand gemacht. 🤝



Das Walliser Label Hä? wurde 2006 von den zwei Snowboardern Matthias und Sebastian Bumann gegründet. Die beiden wussten damals nicht, dass sie Hä? über die ganzen Jahre begleiten würde. Dank einem tollen Umfeld, dürfen die Snowboarder mit ihrem Label Hä? noch immer das machen, was sie lieben: Beanies, Neckwear, T-Shirts und Hoodies.

Über das Produkt: Die neuen Limited Edition Shirts sind ab sofort und exklusiv bei Hä? erhältlich. Das T-Shirt besteht aus 100% Baumwolle - und wird in Europa hergestellt. Das Shirt «Skate» wurde von einem Teamkollegen und guten Freund der Gründer, "Dany Dice" aka. Linus, designed.

Bereit für ein Stück Heimat im Kleiderschrank?

Wollsein ist ein klein-feines Label, dass Textilien in der Schweiz und im nahen Ausland produziert. Aus Schweizer Schafwolle und aus Spanischer Merinowolle. Das Besondere: Wollsein kümmert sich eigenhändig um die ganze Wertschöpfungskette – transparent von der Faser bis zum Endprodukt. Übrigens: Bis am 27. April 2022 startet wollsein auf Crowdify durch.

Du willst wissen, wo deine Kleider herkommen? Dann entdecke jetzt die Pullis von wollsein bild: wollsein

Zum Produkt: Nael ist einer aus der neuen Raìz Collection. Der Pulli ist aus 100% Spanischer Merinowolle gefertigt und als Pre-Order erhältlich. Für Ladies und Gents. Elastisch und abriebfest widerspiegelt er Komfort und Qualität. Raìz Collection für dich, für nachhaltige Rohstoffe, für Schweizer Produktionsstandorte. 🐑



Nael – dein Retro-Styler aus 100% Spanischer Merinowolle Bild: wollsein

Gewinne jetzt einen heimisch produzierten Retro-Pulli für den nächsten Winter!

PS: Hä? wurde hier das zweite Mal vorgestellt. Passt ein Label thematisch gut in eine Story, so kann es zu einer zweiten Platzierung kommen.

