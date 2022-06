illustration: julia neukomm

Ready für den Sommer? Mit diesen 6 Labels bist du es!😎

Vom Badetuch bis zum Schwimmsack: In dieser Story findest du schöne Produkte für die kommenden Sommertage.

Olivia Zogg Folgen

Oh willkommen, willkommen, willkommen Sonnenschein!😉

Bist du schon ready für die Sommerferien oder sonnige Tage in der Schweiz? Heute findest du hier verschiedene Produkte rund um den Sommer. 🌞🌴

Viel Freude beim Entdecken und eine Prise Glück für die beiden Wettbewerbe!

Andrew & Cole ist eine moderne nachhaltige Bademodenmarke aus der Schweiz. Das Label bietet komfortable Badeshorts ohne Innennetz und verwendet für die Produktion Plastik und PET aus dem Meer. Ein Produkt von Andrew & Cole zu besitzen bedeutet, sich einer netzfreien Welt und einem komfortablen Lebensstil anzuschliessen und sich um eine nachhaltige Zukunft zu kümmern.

Über die Badeshorts: Die Badehosen ohne Netz kommt in bunten Farben und Mustern daher und ist in jeder Badi, an jedem See und natürlich auch am Strand ein Hingucker. Alle Muster werden in Zürich von den Gründern entworfen und in Europa mit den feinsten ökologischen Materialen verarbeitet. Der neue, recycelte Stoff ist federleicht und trocknet in wenigen Minuten. Zudem ist der Innenstoff angenehm weich und macht die Freizeitshorts unschlagbar bequem. Ein kleines und wertvolles Extra ist der Reissverschluss an der linken Hosentasche, der dafür sorgt, dass nichts wichtiges verloren geht.

Nellykini steht für Bademode in einzigartigen Designs: Bikinis, Bodies und Badeshorts werden mit viel Liebe zum Detail designt und von Hand angefertigt. In ihrem Store in der Zürcher Innenstadt haben die beiden Gründerinnen und Schwestern Nelly und Dalia vor einem Jahr eine wahre Sommer-Oase geschaffen.

Hier findest du den Nellykini-Store:

📍 Talacker 41, 8001 Zürich

Bei Nellykini gibt es Bodies, Bikinis und Badeshorts zu entdecken bild: Nellykini

Über das Sortiment: Online sowie im Store gibt es bei Nellykini alles, was man für den Sommer braucht. Bodies und Badeshorts können in unzähligen Kombinationen personalisiert werden – so wird jedes Produkt zu einem wahren Unikat.

Es lohnt sich bis zum Schluss zu scrollen: Da gibt es von Nellykini noch einen Wettbewerb.

Die schönsten Projekte sind die, die man aus Leidenschaft macht. Das Label Badekultur von Doris Oberneder ist genau so ein Projekt. Wasser ist ihr Element und mit der regionalen Badetuchserie, will sie auch dich dafür begeistern. Ob in den alten Badis am Zürisee, beim Rheinschwimmen, beim Bad im mineralreichsten Thermalwasser oder Segeln am Genfersee – mit dem Badetuch im Retrolook bist du stilecht unterwegs.

Eines der schönen Retro-Badetücher von Badekultur Bild: Yves Roth

Über die Badetücher: Die Retro-Badetücher von Badekultur werden unter fairen Bedingungen und in höchster Qualität in Österreich produziert. Die exklusive Kleinauflage ist online und in regionalen Verkaufsstellen erhältlich.

Vier Freunde und ein Eistee. Die Idee mit dem Bio-Eistee entstand im Museum Rietberg in Zürich. Damals hatten die vier Freunde Parut, Philipp, Marcel und Sinan eine klare Vorstellung, wie ein guter Eistee zu schmecken hat. So entstand das Bedürfnis, einen Bio-Früchtetee im Markt einzuführen, der in Geschmack und in Qualität jedem Eisteefan eine Gaumenfreude bereitet. Aus der Idee wurde Realität: Phil’s Eis Tee. 👇🏻

Den Schweizer Eistee von Phil's gibt es in zwei unterschiedlichen Sorten: Grüntee mit Schweizer Äpfel oder Früchtetee mit Kräutern bild: Phil's

Über den Schweizer Eistee: Die Zubereitung des Zaubertranks geschieht mit viel Liebe fürs Detail. Nur handverlesene Kräuter, die in Geruch und Geschmack überzeugen, finden ihren Weg in die Kochkessel. Die Kräuter werden von Hand in riesige Teebeutel gefüllt und anschliessend bei kleiner Hitze schonend gekocht. Durch das leichte und ständige Rühren des Aufgusses bleibt die leuchtende Farbe des Zaubertranks erhalten. Denn der erste Eindruck zählt – auch bei Getränken. 😍

Das Gründerpaar Lukas und Simona sind Outdoorliebhaber und kreative Köpfe - gerne aktiv im und am Wasser, in den Bergen oder immer wieder mit zwei oder vier Rädern unterwegs. Inspiriert vom Aareschwumm in ihrer Heimatstadt Bern, ist bereits 2018 die Idee eines eigenen Drybags entstanden. Was als Einzelprodukt begann, hat sich inzwischen zu einer ganzen Kollektion entwickelt, die nun ihr eigenes Label erhalten hat: Wili Wili tree.

Über das Produkt: Who’s Wili Wili? Für alle Abenteurerinnen, Surfer, Paddlerinnen, Vanlifer, Velofahrerinnen, Festivalgänger, Strandspaziergänger und Aareböötlerinnen – die Drybags des neuen Labels WILI WILI tree werden aus recycelten PET Flaschen hergestellt, ähneln farblich einem Sonnenuntergang am Strand und halten deine Sachen immer schön trocken. Und bist du ready für den Sommer?

Mit Mochil haben die beiden Powerfrauen aus Zürich, Karina und Marina einen Weg gefunden, die Lebensfreude und die Unbeschwertheit der lateinamerikanischen Kultur Europa näherzubringen. Im September letzten Jahres sind sie für drei Wochen durch Kolumbien gereist. Eine Station der Reise war das in der Karibik liegende Cartagena de Indias an der Nordküste Kolumbiens. In dieser magischen karibischen Stadt konnten sie tausende neue Ideen und Inspirationen sammeln und haben unglaubliche Handwerker getroffen. Aus diesen verschiedenen Begegnungen ist die neuste Mochil Kollektion – die Cartagena Collection - entstanden.

Die handgemachte Korbtasche von Mochil bild: mochil

Über die Produkte: Die Korbtaschen werden ausschliesslich aus Palmblättern hergestellt und von kolumbianischen Handwerkern in sorgfältiger Handarbeit gewebt. Darüber hinaus freuen sie sich sehr, die Einführung ihrer schon zweiten veganen Linie bekannt zu geben.

Versuche dein Glück und nimm an unseren zwei Wettbewerben teil!

Gewinne hier ein 12er Pack von Phil’s Eis Tee!

Den Schweizer Eistee von Phil's gibt es in zwei unterschiedlichen Sorten: Grüntee mit Schweizer Äpfel oder Früchtetee mit Kräutern bild: phil's

Pssst ... Nach diesem Formular folgt ein zweiter toller Wettbewerb!

Gewinne jetzt einen customized Body oder Badeshorts von Nellykini!

Gewinne einen Body oder eine Badeshorts und personalisiere dein ganz persönliches Sommer-Unikat bei Nellykini im Store bild: nellykini

PS: Mochil wurde hier das zweite Mal vorgestellt. Passt ein Label thematisch gut in eine Story, so kann es zu einer zweiten Platzierung kommen.

illustration: julia neukomm