Für alle etwas dabei: 6 Schmuck-Labels aus der Schweiz!

Handgemachter Schmuck: Von kleinen Manufakturen, Familienbetrieben oder gleich der Label-Gründerin selbst.

In Zeiten von Massenproduktion werden bei dem Label The Santai Collection sämtliche Schmuckstücke von Hand hergestellt. In Zusammenarbeit mit einem kleinen Familienbetrieb auf Bali, entstehen so die Ideen und Produkte der Kollektion - langsam, in kleiner Auflage, dafür mit umso mehr Liebe zum Handwerk. Die Unterstützung von lokalen Edelstein- und Materialverkäufern, sowie Spenden an verschiedene soziale Projekte, wie Bali Street Mums, stehen im Fokus und sind ein wichtiger Bestandteil von dem, was das Label ausmacht: Ein Community Projekt, dass allen Freude bringen soll. ❤️

Über den Schmuck: Schmuckstücke für den Samstagabend und den Montagmorgen. Der Fokus der gesamtem Kollektion liegt auf Simplizität, Tragekomfort und Style für jeden Anlass. Die Stücke werden aus Messing oder 925 Sterling Silber hergestellt und sind teilweise vergoldet. Auch Spezialanfertigungen wie Ehe- und Freundschaftsringe sind Teil des Labels.

Aus reiner Neugierde hat Melanie von GoldeuleJewelry sich mit dem Thema Schmuckherstellung befasst und wurde sofort in den Bann gezogen. Das Schmiede-Handwerk hat sie sich dann über Jahre mit Videos, Büchern und viel Learning-by-doing selbst beigebracht. Heute schmiedet die bald Zweifach-Mama in ihrer Werkstatt wunderschöne und einzigartige Designs aus Sterlingsilber, Gold und Natursteinen und verkauft diese in ihrem Onlineshop.

Die handgemachten Ringe von Goldeulejewelry bild: Goldeulejewelry

Über den Schmuck: Einer der Bestseller von Goldeulejewelry ist der Beaded Goddess Ring. Im Onlineshop gibt es bereits fertige Designs zu kaufen, aber man kann sich auch seinen individuellen Ring mit selbst ausgewähltem Stein und in der perfekten Grösse anfertigen lassen. Ein Unikat eben!

Aguas da Lua wurde im Jahr 2017 von Luani und Caspar ins Leben gerufen, nachdem die beiden die Schmuckhochburg Indiens, Jaipur, und unzählige Schmuckmanufakturen besucht hatten. Die Idee, ein eigenes Schmucklabel zu gründen, entstand während des Rechtsstudiums des Gründerpaars. Dabei war es von Anfang ihr Wunsch, tollen Schmuck für wunderbare Frauen anzubieten.

Über den Schmuck: Die Schmuckstücke werden mehrheitlich in einer kleinen Manufaktur in Jaipur, Nordindien, aus 925er Sterlingsilber hergestellt und seit dem Frühjahr 2021 in der Schweiz aus recyceltem Gold vergoldet. Sie sind schlicht und dezent, sollen dennoch ein Zeichen der Selbstliebe sein, denn wunderbare Menschen schmücken sich mit wunderbarem Schmuck!

Les Solides wurde 2017 von Anna Z’Brun, einer Schweizer Designerin, gegründet. Sie kreiert zeitlose Schmuckstücke, Taschen und Accessoires, die unabhängig von saisonalen Trends funktionieren. Anna Z’Brun versteht ihr Label als Gegenpol zum Massenkonsum und der Schnelllebigkeit und setzt deswegen auf minimales und zeitloses Design. Fernab binärer Geschlechterrollen funktionieren ihre Entwürfe für alle Menschen und begleiten sie als persönliche Lieblingsstücke über Jahre hinweg. Qualität steht daher an erster Stelle.

Zu den Produkten: Der Schmuck wird in einem kleinen Familienunternehmen in Bali aus Silber 925 hergestellt und anschliessend in der Schweiz wahlweise mit bester Qualität aus fairtrade Gold vergoldet. Hinter jedem Stück steckt die sorgfältige Handarbeit eines Menschen. Die zeitlosen Designs von Les Solides regen zum gemeinsamen Altern an. Das Label kreiert Schmuck, weit ab von der Schnelllebigkeit und öffnet Möglichkeiten in der Kombination und unterschiedlichen Verwendungsarten der einzelnen Pieces, um sich immer wieder neu erfinden zu können.

Schmuck ist die Leidenschaft von Avital, der Gründerin von Purajoya. Was vor 20 Jahren mit Eigenkreationen gestartet hat, entwickelte sich hin zu einer qualitativ hochwertigen Kollektion und zur Gründung des eigenen Schmucklabels. Purajoya zeichnet sich durch detailreiche und zeitlose Eleganz aus. Seit Beginn verfolgt Purajoya einen schlichten, klassischen Stil. In einer Welt, in der jede Saison etwas «Neues» auf den Markt muss, wird Kontinuität und Qualität von den Kunden geschätzt.

Zeitlos elegante Creolen mit wechselbarem Mix&Match Anhänger von Purajoya purajoya

Über den Schmuck: Die Werte von Purajoya sind Qualität, Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Slow Fashion. Slow Fashion bedeutet für das Label hochwertigen Schmuck in zeitlosem und modernen Design. Bei Purajoya findest du gut verarbeitete Schmuckstücke aus edlen Materialien wie 925 Silber, 24k Gold, Edelsteine und Perlen. Ausserdem bietet Purajoya einen exzellenten Kundenservice mit Beratung, Reparatur und Schmuck-Erneuerung an.

Protsaah ist eine zweckgerichtete, ethische Lifestyle-Marke aus Zürich. Die Design-Kollektionen werden in fairen Produktionsstätten in Handwerkergemeinschaften handgefertigt, die weltweit von Instabilität betroffen sind.

Die Schmuckstücke aus der ReBijou Collection von Protsaah bild: protsaah

Über die aktuelle Kollektion: Die neue «ReBijou Collection» schafft Eleganz mit einer Geschichte, indem sie mit feinem Schmuck aus 100% recyceltem Silber und natürlichen Steinen kreiert wird. Protsaah ist das einzige auf Kreislaufwirtschaft fokussierte Schmucklabel in Europa, das ein einzigartiges Recyclingprogramm für seine Kunden anbietet.

