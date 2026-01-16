wechselnd bewölkt-2°
WEF 2026: Noch nie so viele Sicherheitskräfte in Davos wie dieses Jahr

Unzählige VIP's am WEF sorgen für hohe Sicherheitsanforderungen

16.01.2026, 10:4516.01.2026, 10:45

Wegen der Teilnahme von US-Präsident Donald Trump am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos hat sich eine rekordhohe Zahl an VIP's angekündigt. Dies hat Auswirkungen auf die Sicherheit: Noch nie mussten die Einsatzkräfte so viele geschützte Personen bewachen.

epa12631202 Soldiers work at the temporary airfield at lake Davos prior to the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 06 January 2026. The meeting brings together ...
Insgesamt reisen 123 Personen mit einem Schutzstatus nach Davos.Bild: keystone

Trumps Teilnahme führe zu einem riesigen Teilnehmerinteresse, sagte der Gesamteinsatzleiter Walter Schlegel am Freitag vor den Medien in Davos. Es hätten noch nie so viele VIP's mit Schutzverpflichtungen am WEF teilgenommen wie heuer.

Insgesamt reisen 123 Personen mit einem Schutzstatus nach Davos, so Schlegel. 400 Gäste, darunter 64 Staatschefs, geniessen völkerrechtlichen Schutz und erfordern entsprechende Massnahmen.

Police commander Walter Schlegel speaks during a press conference of police and army regarding security prior the annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, on Friday, Jan ...
Polizeikommandant des Kantons Graubünden, Walter Schlegel.Bild: keystone

Ausserdem dürfte Trump für zusätzliche Kundgebungen in der ganzen Schweiz sorgen. Diese Demonstrationen würden viel Zusatzaufwand bedeuten, betonte der Kommandant der Bündner Kantonspolizei. Im Einsatz stehen alle Kantonspolizeien der Schweiz sowie der grösseren Städte und des Fürstentums Liechtenstein. Die Armee unterstützt die Polizei mit bis zu 5000 Angehörigen. (sda)

WEF-Präsident Hoffmann erwartet keine «Wunder» von Trump
Der neue Co-Präsident des World Economic Forum (WEF), André Hoffmann, hat keine grossen Erwartungen an den Auftritt von US-Präsident Donald Trump beim WEF-Treffen in Davos kommende Woche. Er wisse zwar nicht, was Trump sagen wolle, aber «ich erwarte grundsätzlich keine Wunder», sagte der Roche-Erbe im Gespräch mit der «Handelszeitung».
