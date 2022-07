Wetter-ABC

Was ist Graupel? Die «Sagex-Kügeli» kurz erklärt

Was manchmal scheint wie «Sagex-Kügeli» sind Graupelkörner. Diese sind eigentlich nichts anderes als Hagelkörner in klein: Erreichen die Körner eine Grösse von über fünf Millimeter im Durchmesser, nennt man den entsprechenden Niederschlag Hagel. Sind sie kleiner, dann ist es Graupel.

Diese Art von Niederschlag entsteht durch Wassertröpfchen, die durch Aufwinde in grössere Höhen gezogen werden, statt auf den Boden zu fallen. Solche Aufwinde gibt es oft innerhalb von Gewittersystemen. Aufgrund der tieferen Temperaturen in der Höhe gefrieren die Wassertröpfchen in der Folge.

Kommt auch im Winter vor: eine mit Graupel bedeckte Wiese. Bild: keystone

Das grosse Wetter-ABC Föhn? Bise? Hochdruckgebiet? Damit du diese Begriffe im nächsten Wetterbericht besser verstehen kannst, gibt es einen Monat lang das Wetter-ABC. Wir publizieren an dieser Stelle täglich einen kleinen Bericht über ein Wetterphänomen. Von A wie Abendrot bis Z wie Zyklone.

Während Hagel vor allem im Sommer vorkommt, beobachtet man Graupel bei uns primär in kühleren Jahreszeiten. Der Grund ist, dass hohe Gewitterwolken nötig sind, damit Hagelkörner auf ihre Grösse wachsen können. Solche hohen Gewitterwolken kommen vor allem im Sommer vor.

Und so entsteht Hagel: Bild: KEYSTONE/Gerhard Riezler

(lak)