Temperaturen bis zu 23 Grad – die Schweiz hat eine Tropennacht hinter sich

Die Schweiz hat eine Tropennacht hinter sich – und der Dienstag wird richtig heiss

Mehr «Schweiz»

An einigen Orten in der Schweiz hat es von Montag auf Dienstag eine Tropennacht gegeben. Am heissesten war es in Vevey VD – dort fiel die Temperatur laut Wetterdienst Meteonews Schweiz nie unter 23,2 Grad.

In Lugano TI betrug die tiefste gemessene Temperatur 22,7 Grad, in Locarno-Monti TI 22,3 Grad, wie Meteonews am Dienstagmorgen mitteilte. Mit Lägern AG/ZH schaffte es mit 21,9 Grad ein Deutschschweizer Ort auf den sechsten Platz.

Laut Meteonews werden am Dienstag fast in der ganzen Schweiz Temperaturen von weit über 30 Grad erwartet.

SRF Meteo teilte am Dienstag mit, dass am Abend und in der Nacht auf Mittwoch mit kräftigen Gewittern und Sturmböen gerechnet werden müsse. Im Rohnetal könne es zudem bis zu 37 Grad heiss werden. (sda)