Wetter an Ostern: So sonnig und warm war es seit Jahren nicht mehr



Weisst du, wie lange wir auf so schönes Wetter an Ostern warten mussten? (Viel zu lange)

Vier freie Tage mit über 20 Grad und Sonnenschein: Die Prognosen versprechen bestes Frühlingswetter fürs verlängerte Wochenende. Doch der Blick ins Wetterarchiv zeigt: In den letzten acht Jahren mussten wir an Ostern unten durch.

Natürlich, Ostersonntag kann bereits am 22. März sein, oder auch erst am 25. April. Insofern standen die Chancen auf ein warmes, frühlingshaftes Osterfest in diesem Jahr von Anfang an eher gut. Doch dass wir an allen vier Tagen die 20-Grad-Marke knacken, ist eher eine Seltenheit.

Blickt man nämlich ins Wetterarchiv, sieht man, dass wir zuletzt im Jahr 2011 Temperaturen über 20 Grad gemessen haben. Am Karfreitag 2011 kletterte das Thermometer sogar auf 25 Grad im Mittelland. Trotz kurzen Regenschauern am Ostersonntag blieb es das seither schönste Osterfest.

Denn ab da folgten viele verregnete – oder zumindest kühle – Osterfeste.

grafik: watson / daten: meteoschweiz

Für einmal sind sogar die Prognosen für die Alpennordseite besser als im Süden. Am Ostermontag rechnet man im Tessin gar mir Regenschauern. Das Anstehen am Gotthard lohnt sich also noch weniger dieses Jahr.

In anderen Jahren wurde man für die Wartezeit im Auto jedoch belohnt: Knapp die Hälfte aller Osterfeiertage seit 1980 waren überwiegend schön.

Alpensüdseite grafik: watson / daten: meteoschweiz

Auf der Alpennordseite (Standort Zürich) ist nur gut jedes vierte Osterwochenende überwiegend schön. Ein Grund mehr, die kommenden Tage zu geniessen.

Alpennordseite grafik: watson / daten: meteoschweiz

Einige dieser Grafiken haben wir bereits letztes Jahr zu Ostern veröffentlicht und nun aus gegebenem Anlass aktualisiert.

