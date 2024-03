Föhnsturm erfasst die Schweiz mit Orkan-Böen

Mehr «Schweiz»

Ein Föhnsturm hat am Freitagmorgen Teile der Schweiz erfasst und für heftige Windstösse gesorgt. In Altdorf UR am Urnersee wurde in der Nacht eine Orkanböe mit einer Geschwindigkeit von 128 Kilometern pro Stunde gemessen.

In Uri windete es besonders stark (Symbolbild). Bild: Shutterstock

Auch in Les Diablerets VD gab es später am Morgen gemäss dem Messnetz von Meteoschweiz Böen von 128,5 Km/h. Aber auch in den Niederungen blies es kräftig. In Meiringen BE wurden Böenspitzen von 111,6 und in Altenrhein SG von 95,4 Km/h gemessen.

Wegen des Sturms stellten mehrere Luftseilbahnen den Betrieb vorübergehend ein oder gingen später in Betrieb, in der Zentralschweiz etwa an der Rigi auf Scheidegg oder am Pilatus.

Der Föhnsturm tobt gemäss Meteorologen noch bis am Montag. Am Freitag und Samstag greift er demnach auch bis ins Flachland hinaus. Die stärkste Phase wurde von Freitag- bis Samstagmittag erwartet. (saw/sda)