April-Temperaturrekord in Genf mit über 28 Grad

Auch sonst in der Schweiz war's am Sonntag warm – aber in Genf ganz besonders. Bild: meteonews

Der Sonntag hat die Temperaturen weiter in die Höhe getrieben und Genf mit 28,3 Grad den wärmsten Apriltag beschert. Zermatt im Wallis - immerhin auf 1600 Metern Höhe - erlebte mit 22,3 Grad ebenfalls den bisherigen Monatsrekord.

Überhaupt fühlten sich höhere Lagen ungewöhnlich mild an. In Davos, Graubünden, kletterte das Thermometer auf 1560 Metern immerhin auf 20,4 Grad und in Scuol im Engadin auf 1290 Metern sogar auf 24,9 Grad, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) am Sonntagabend meldete.

Temperaturen über 27 Grad hatten am Samstag schon Chur mit 27,3 Grad und Biasca im Tessin mit 27,1 Grad erlebt. Visp im Wallis und Delsberg im Jura massen 26,1 Grad. Im sonst zu den Spitzenreitern zählenden Basel reichte es noch für 25,9 Grad.

Allerdings lauert bereits die böse Überraschung: Die Temperatur-Achterbahn wiederholt sich in der kommenden Woche mit einem Absturz um 15 bis 20 Grad zum Mittwoch und Donnerstag. (sda)