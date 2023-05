Heftige Gewitter im Tessin am Sonntagmorgen

Im Tessin ist es vom Samstag auf den Sonntag zu teils heftigen Gewittern gekommen: In Locarno-Monti fielen laut Wetterdienst über 50 Millimeter Niederschlag.

Im Tessin gab es in der Nacht auf Sonntag heftige Gewitter. (Symbolbild) Bild: sda

Ein Grossteil davon ging innert zwei Stunden nieder, wie der Wetterdienst Meteoschweiz am Sonntagmorgen auf Twitter mitteilte. Demnach fielen in Locarno-Monti 52 Millimeter Niederschlag, in Cimettag waren es 29 Millimeter und in Magadino-Cadenazzo noch 18 Millimeter. (sda)