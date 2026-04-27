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April-Wetter Schweiz: Regnerischer Dienstag – restliche Woche schön

Gewittrige Stimmung im Landkreis Pfaffenhofen in Bayern, zumindest k
So könnte es morgen Dienstag in Teilen der Schweiz aussehen.Bild: www.imago-images.de

Der April macht, was er will: Am Dienstag kommt der Regen – danach wird es wieder schön

27.04.2026, 10:5527.04.2026, 10:55

Die neue Woche beginnt in der Schweiz noch recht ruhig. Laut Prognose von MeteoNews zeigt sich der Montag vielerorts mit Wolkenfeldern, aber sonst trockenem und warmem Wetter. In Sitten und im Tessin sollen auch wieder die 25 Grad geknackt werden.

Am Dienstag folgt dann der markante Umschwung: Eine Störung bringt verbreitet Regen und Wolken in die Schweiz. Besonders in der Nähe der Alpen ist mit nassen und trüben Verhältnissen zu rechnen. Solche kurzfristigen Wetterwechsel sind laut MeteoSchweiz typisch für den April, der für seine labile und wechselhafte Witterung bekannt ist.

wetter dienstag 28. april 2026
So trüb soll das Wetter am Dienstag gemäss Prognosen werden.Bild: meteoschweiz

Bereits zur Wochenmitte entspannt sich die Lage aber wieder. Die Niederschläge lassen nach, und von Westen her setzt sich zunehmend trockeneres Wetter durch. Es kommt wieder häufiger zu sonnigen Abschnitten.

In der zweiten Wochenhälfte dominiert schliesslich Hochdruckeinfluss. Gemäss Prognosen wird es verbreitet freundlicher, trockener und auch etwas milder. Die Temperaturen steigen langsam wieder an und sorgen für zunehmend frühlingshafte Bedingungen.

Am Freitag und am Wochenende sollen dann gemäss Prognosen fast im gesamten Flachland Tageshöchsttemperaturen von über 20 Grad erreicht werden.

wetter prognose 27. april bis 3. mai 2026
So schaut das Wetter in der letzten Aprilwoche 2026 aus.Bild: meteoschweiz

(ear)

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