Wir wären bereit für Sommer und Sonne – aber Petrus spielt nicht mit

Nach den einigermassen schönen letzten paar Tagen wären wir eigentlich bereit für Sommer, Sonne und Spass. Doch das lässt auf sich warten. Das Wetter bleibt unbeständig – und die Pegel könnten wieder steigen.

Fällt das Wochenende ins Wasser? Bis Montagabend wird es gemäss Prognosen wieder nass. Bild: MeteoNews

Da hat man sich in den letzten Tagen bereits wieder an das (einigermassen) schöne Wetter gewöhnt, das Feierabend-Bier konnte bei angenehmen Temperaturen endlich wieder draussen getrunken werden.

Doch mit Friede, Freude, Sonnenschein ist es die nächsten Tage bereits wieder vorbei. Am Donnerstag und Freitag muss in Teilen der Schweiz mit weiteren Gewittern und Schauern gerechnet werden, wie MeteoNews schreibt. Die Sonne wird sich zwar immer wieder zeigen, es lohnt sich aber definitiv, vor der Arbeit (oder dem Feierabend-Bier) noch kurz aufs Wetterradar zu schauen.

Lokal stärkere Schauer seien am Donnerstag vor allem in der Deutschschweiz und im Osten zu erwarten. Am Freitag liegt der «Schwerpunkt vor allem in den Voralpen und über den Bergen, aber auch im Mittelland muss mit Platzregen und Gewittern gerechnet werden.»

Steigen die Pegel wieder?

Auch am Wochenende erwartet MeteoNews «teils kräftige Schauer und Gewitter.» Es wird aber auch sonnige und trockene Phasen geben, vor allem am Sonntagvormittag «dürfte es vorübergehend recht freundlich sein.» Die Wochenend-Aktivitäten sollten also gut geplant werden.

Nach einer vorübergehenden (und definitiv zu kurzen) Trocken-Phase könnte der Regen so auch wieder zu steigenden Pegeln in den Gewässern führen. Die Hochwassergefahr müsse gemäss MeteoNews im Auge behaltet werden. Sollten sich die aktuellen Prognosen bewahrheiten, «würde sich die Situation am Wochenende und zu Beginn der neuen Woche wieder deutlich verschärfen», so MeteoNews.

Die aktuelle Hochwasserwarnkarte der Schweiz. Bild: Bundesamt für Umwelt (BAFU)

Für den Bodensee gilt aktuell die Gefahrenstufe vier (grosse Gefahr) von fünf, für den Rhein Stufe drei (erhebliche Gefahr). Etwas weniger angespannt ist die Lage am Zürich- und Vierwaldstättersee. (ome)