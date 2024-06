Wie wird denn jetzt der Sommer? Die (gaaanz, ganz vorsichtige) Langfristprognose

Der Frühsommer 2024 fiel bisher in der Schweiz grösstenteils und buchstäblich ins Wasser. Nicht wenige fragen sich jetzt: Kommt der Sommer überhaupt noch? Wir werfen einen vorsichtigen Blick auf die langfristigen Prognosen der grossen Wetterinstitute.

Mehr «Wissen»

Verregnet wurde nicht nur der Tennisprofi Holger Rune am French Open in Paris. Bild: keystone

Wirklich genau sind Wetterprognosen selbstredend nur für die unmittelbare Zukunft – und sogar diese sind nicht immer zu 100 Prozent verlässlich. Dennoch erstellen und benutzen die grossen Wetterinstitute jeweils Modelle, die versuchen, Prognosen auch über die fernere Zukunft hinweg zu erstellen. Ihre Basis sind dabei weniger aktuelle Wetterereignisse als vielmehr grössere klimatische Veränderungen.

Natürlich sei an dieser Stelle gewarnt: Die Ungenauigkeit und die vielen Unsicherheiten bei solch langen Zeitabständen dürfen nicht unterschätzt werden. Das Wetterinstitut MeteoNews hat sich in seinem MeteoBlog trotzdem ans «Sommerorakel» getraut und sich die Prognosen für die Monate Juni, Juli und August näher angeschaut. (Auch watson hat sich bereits einige Male auf die Äste rausgelassen.) MeteoNews unterstreicht dabei:

«Es sei betont, dass es sich bei den nachfolgenden Erläuterungen zum Wetter im meteorologischen Sommer (Juni bis August) nicht um eine konkrete Wetterprognose, sondern nur um ein grossräumiges und langfristiges Abschätzen von Strömungs- und Druckmustern geht. Es werden dabei Abweichungen verschiedener Parameter gegenüber dem klimatischen Mittel berechnet, die nur als grober Trend zu verstehen sind.»

Immerhin: Der trockene Hitzesommer 2022 wurde auf diese Weise relativ korrekt vorausgesagt. (Dasselbe gilt wiederum nicht für den nassen und kühlen Sommer im Jahr zuvor ...)

Die Wetterinstitute Institute wie die National Centers for Environmental Prediction (NCEP) aus den USA erstellen mittel- bis langfristige Prognosen für den Niederschlag, die Druckverteilung und die Temperaturen. In Europa gilt das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) als die beste Anlaufstelle für Prognosen, die etwas ferner in der Zukunft liegen. Aber auch der deutsche Wetterdienst oder das französische Pendant, Méteo France, ermitteln längerfristige Trends.

Als Grundlage langfristiger Prognosen dienen den Modellen der Wetter-Institute zahlreiche Variablen innerhalb eines extrem komplexen Systems, darunter die Position und Bewegung des Jetstreams sowie verschiedene Luftdrucksysteme.



Luftdruckprognosen

Betrachtet werden die neuesten Daten der amerikanischen National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) und des European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) für die Anomalien – also die Abweichungen vom Durchschnitt – von Luftdruck, Niederschlägen und Temperatur für die Monate Juni, Juli und August.

Beide Modelle zeigen in puncto Luftdruck für die Schweiz (und allgemein für Europa) keine wirklich merklichen Abweichungen vom langjährigen Trend:

Abweichung des Luftdrucks gegenüber dem langjährigen Mittel in Europa für die Monate Juni, Juli und August 2024. Vergleichszeitraum: 1984–2009. Bild: tropicaltidbits.com , daten: CFSv2, NOAA

In beiden Modellen liegt der Luftdruck ungefähr in der Norm. MeteoNews interpretiert das so: «Es gibt somit keinen Hinweis für extrem langanhaltende Hochs.»

Abweichung des Luftdrucks gegenüber dem langjährigen Mittel in Europa für die Monate Juni, Juli und August 2024. Vergleichszeitraum: 1993–2016. bild: ECmwf

Temperaturprognosen

Die langfristigen Temperaturprognosen werden mittlerweile beträchtlich durch den Anstieg der Temperaturen aufgrund des Klimawandels beeinflusst. Das wird auch in den Langfristmodellen für die Monate Juni, Juli und August in Europa sichtbar. Sie modellieren daher nicht überraschend gegenüber dem langfristigen Mittel deutlich überdurchschnittliche Temperaturen:

Abweichung der Temperatur gegenüber dem langjährigen Mittel in Europa für die Monate Juni, Juli und August 2024. Bild: bild: tropicaltidbits.com , daten: CFSv2, NOAA

Abweichung der Temperatur gegenüber dem langjährigen Mittel in Europa für die Monate Juni, Juli und August 2024. Bild: ECMWF

Die amerikanische NOAA rechnet mit plus 0,75 bis 1 Grad in der Schweiz, und beim ECMWF sind es zwischen 1 und 2 Grad Celsius. Hier ist zu erwähnen, dass die beiden Modelle eine unterschiedliche Basis für ihr langjähriges Mittel verwenden: Bei den NOAA-Daten sind es die Jahre 1984–2009 und bei den ECMWF-Daten 1993–2016.

MeteoNews interpretiert die Temperaturprognosen insgesamt so:

«Nicht klar ist jedoch, ob der Temperaturüberschuss durch, neben normalen bis unterdurchschnittlich temperierten Phasen, Hitzephasen oder durch fast durchgehend überdurchschnittliche Temperaturen zustande kommt.»

Niederschlagsprognosen

Auch beim Niederschlag scheint sich kein deutlicher oder einheitlicher Trend abzuzeichnen. MeteoNews schreibt dazu: «Im Westen und Süden wird der Sommer tendenziell leicht zu trocken und im Osten normal nass bis leicht zu nass modelliert, die Abweichungen zur Norm sind aber nur klein.»

Abweichung des Niederschlags gegenüber dem langjährigen Mittel in Europa für die Monate Juni, Juli und August 2024. Bild: tropicaltidbits.com ; daten: CFSv2, NOAA

Abweichung des Niederschlags gegenüber dem langjährigen Mittel in Europa für die Monate Juni, Juli und August 2024. Bild: ECMWF

Allerdings: Vergleicht man im NOAA-Modell die Periode mit den Monaten Juni, Juli und August mit der nächsten ausgewiesenen Periode (Juli, August und September), zeichnet sich eine etwas trockenere Phase über der Schweiz ab. Das heisst: Ist der Juni mit einberechnet, sind die Sommermonate im Osten der Schweiz (und im Süden Deutschlands) überdurchschnittlich nass. Das ändert sich leicht, besonders aber in der Westschweiz – wo sich eher unterdurchschnittliche Niederschläge abzeichnen –, wenn man die Prognose um einen Monat nach hinten verschiebt:

Abweichung des Niederschlags gegenüber dem langjährigen Mittel in Europa für die Monate Juli, August und September 2024.

Weil die Prognosen über drei Monate hinweg berechnet sind, gilt auch hier: Ob die eher normalen Niederschlagsmengen durch sich abwechselnde Dürre- und Starkniederschlagsphasen oder durch immer wieder auftretende Regenfälle ohne grössere Trockenphasen zustande kommen, wissen wir noch nicht.

Prognosen von MeteoNews

Abschliessend stellt MeteoNews in seinem Blog die von Meteorologe Fred Decker eigens erstelle Prognose für die Sommermonate vor. Dieser erklärt: Im Juni dürften sich zwischen den Britischen Inseln und Nordwestrussland eher Hochdruckgebiete ausbreiten, gleichzeitig herrsche tendenziell Tiefdruckwetter im Golf von Genua. Für die Schweiz könnte das bedeuten: «recht gewittriges und vor allem im Süden deutlich zu nasses Wetter, bei aber gleichzeitig eher zu hohen Temperaturen.»

Die gute Nachricht für alle, die den Sommer herbeisehnen: Auch MeteoNews prognostiziert für danach trockenere Wochen. Das Wetter hierzulande bestimmt demnach das sogenannte Azorenhoch, ein Hochdruckgebiet, das sich im Bereich der Azoren im Nordatlantik ausbildet. Das bedeute für die Schweiz: «oft trockenes und sonniges sowie überdurchschnittlich warmes Wetter». Und: Längere Hitzephasen seien durchaus auch möglich.