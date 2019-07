Openair Lakelive in Biel musste wegen Sturm evakuiert werden

Schweiz

Sturm und Hagel: Openair Lakelive in Biel musste unterbrochen werden



Das Openair Lakelive in Biel BE musste am Freitagabend wegen eines heftigen Sturmes für rund eine Stunde unterbrochen werden. Die Besucher des Eröffnungsabends wurden in Sicherheit gebracht. Gegen 21 Uhr konnte das Festival fortgesetzt werden.

Das Lüftchen vor dem richtigen Sturm. Evakuation am #Lakelive in Nidau. Wir stehn jetzt irgendwo im nirgendwo aber immerhin trocken und befestigt. pic.twitter.com/0sQZK41LPH — Tom Berger (@TomCBerger) July 26, 2019

«Wir haben den Abend unterbrochen, wir räumen das Gelände und halten euch auf dem Laufenden», schrieb das Organisationskomitee in einer kurzen Mitteilung auf Facebook. Fotos und Videos von Leserreportern auf «20 Minuten online» zeigten vom Wind heruntergerissene Planen sowie beschädigte Stände und umgestürzte Pflanzentöpfe.

Bereits lange vor dem Sturm hatte der Wetterdienst Meteoschweiz eine Wetterwarnung für die Region herausgegeben. Die Einsatzzentrale der Kantonspolizei in Biel leitete diese na die Veranstalter weiter, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Bern auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Die Veranstalter forderten die Betreiber der Stände auf, ihre Einrichtungen entsprechend zu sichern.

Mit der Räumung des Festivalgeländes habe man um zirka 20 Uhr begonnen, erklärte Tim König, Social Media-Verantwortlicher des Festivals, auf Anfrage. Das Unwetter sei sehr schnell aufgekommen. Grössere Schäden habe es jedoch keine gegeben. Polizeikräfte vor Ort unterstützten die vorübergehende Evakuierung der Besucher. Bis am späten Abend hatte die Kantonspolizei Bern keine Kenntnis von Personen, die zu Schaden kamen.

Ab zirka 21 Uhr konnte das Festival laut König wieder hochgefahren werden. Zur Zeit der Räumung sei «eine vierstellige Zahl» von Besuchern auf dem Gelände gewesen. Das erste Konzert nach dem Sturm auf der grossen Bühne war für 22 Uhr angesagt. (sda)

