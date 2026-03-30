trüb und nass
DE | FR
burger
Schweiz
Wetter

Aprilwetter an Ostern: Prognose für die Schweiz bis Ostermontag

Easter bunny with a basket of eggs. Happy Easter Bunny on a card on their hind legs with flowers at sunset. Cute hare osterhase ostern ostereier
Wer an Ostern gern Ostereier sucht, könnte dieses Jahr Glück haben.Bild: Shutterstock

Osterwetter 2026 in der Schweiz: Zuerst kühl, dann Frühling pur

30.03.2026, 16:1230.03.2026, 16:12

Das Osterwetter 2026 in der Schweiz startete mit einer faustdicken Überraschung: Statt Frühlingsgefühlen hat ein markanter Kaltlufteinbruch am Wochenende vielerorts nochmals für winterliche Verhältnisse bis in tiefe Lagen gesorgt. Wer bereits auf Sonne und milde Temperaturen gehofft hatte, wurde eines Besseren belehrt und genau dieser Winter-Rückfall prägt nun auch die Aussichten für die kommenden Tage.

Einfluss der Kaltfront am vergangenen Wochenende

Auslöser war eine kräftige Kaltfront, die laut MeteoSchweiz innert kurzer Zeit viel kalte Luft in die Schweiz geführt hat. Die Schneefallgrenze sackte teils von hochalpinen Lagen bis auf 500 Meter ab, in einigen Regionen wurde es vorübergehend sogar im Flachland weiss. In den Bergen fiel verbreitet viel Neuschnee.

Zu Beginn der Osterwoche bleibt die Schweiz zunächst unter dem Einfluss dieser kühlen Luftmasse. Am Dienstag und Mittwoch dominieren Wolken, dazu kommen immer wieder Schauer. Die Temperaturen erholen sich nur langsam und bleiben für die Jahreszeit gedämpft.

Unbeständige Wetterlage an Ostern selbst

Mit Blick auf Gründonnerstag und Karfreitag zeichnet sich eine leicht entschärfte, aber weiterhin wechselhafte Wetterlage ab. Es gibt erste Auflockerungen, besonders zwischendurch zeigt sich die Sonne. Gleichzeitig bleibt die Schauerneigung bestehen, vor allem am Nachmittag. Die Temperaturen steigen vorsichtig in einen Bereich von etwa 10 bis 15 Grad, was sich im Vergleich zum vergangenen Wochenende zwar milder anfühlt, aber noch nicht wirklich frühlingshaft ist.

wetter zwischen 30. märz und 6. april 2026, osterwetter https://www.meteoschweiz.admin.ch/#tab=weekly-forecast
Das sagt MeteoSchweiz für Ostern voraus.Bild: meteoschweiz

Spannend wird es dann am Osterwochenende selbst. Aktuell deuten die Trends darauf hin, dass sich die Lage dann allmählich stabilisiert. Am Samstag und Ostersonntag sind längere trockene Phasen möglich, dazu kommt vermehrt Sonnenschein. Die Temperaturen könnten in der Deutschschweiz bis zu 18, im Tessin gar bis zu 21 Grad erreichen.

Ganz ausgestanden ist die wechselhafte Phase aber nicht: Einzelne Schauer bleiben möglich, und je nach Entwicklung können kühlere Luftpakete weiterhin für Überraschungen sorgen.

Ostermontag könnte Highlight werden

Zum Ostermontag hin verdichten sich die Signale für eine ruhigere Wetterphase. Mit mehr Sonne und weniger Schauern stehen die Chancen gut, dass sich der Frühling von seiner besten Seite präsentiert.

Das Osterwetter 2026 zeigt sich also als klassischer April-Mix, allerdings mit einem spektakulären Auftakt. Der Wintereinbruch kurz vor den Feiertagen setzt den Ton: erst kühl und unbeständig, dann langsam freundlicher. Wer flexibel bleibt, kann die sonnigen Fenster nutzen, sollte die Jacke aber noch nicht zu weit wegräumen. (ear)

Bella Stau! So lang waren die Oster-Blechlawinen am Gotthard seit 1987
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Ostereier sind fast schon Kunstwerke 😍
1 / 28
Diese Ostereier sind fast schon Kunstwerke 😍

Kaum zu glauben, dass es sich hierbei noch um Eier handelt. 😖
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Es steht halt so im Kalender» – wir wollen wissen, warum man Ostern feiert
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Auf diesen Pilgerwegen entdeckst du die Schweiz so richtig
Pilgerwege und Weitwanderungen sind wieder in Mode gekommen. Diese Etappen sind selten schwierig, dafür hast du viel Zeit, um über das Leben nachzudenken.
Pilgerwege gibt es viele und Weitwandern scheint wieder beliebter zu werden. Weil Ostern ansteht, blicken wir heute auf einige Pilgerwege. Allerdings haben wir einzelne Etappen herausgepickt. Denn viele der Etappen kannst du problemlos auch an einem Tag machen. Wenn die Wanderungen Etappen von längeren Weitwanderrouten sind, habe ich diese direkt verlinkt.
Zur Story