Nach dem Föhnsturm kommt im Süden der Schnee 🌨 ❄️



Dieses Wochenende fegte ein Föhnsturm durch die Schweizer Alpen und brachte nicht nur warme Temperaturen. In gewissen Tälern tobten schwere Orkanböen. Den Täler-Höchstwert erreichte Meiringen mit einer Böen-Spitze von 137 km/h. Auf dem Gütsch wurden gar 158 km/h gemessen. Im Tessin kam es aufgrund der feuchten Luft zu heftigem Regen – am Samstag fielen 40 bis 60 Liter.

Nun baut sich der Druckunterschied zwischen Nord und Süd langsam ab und der Föhn nimmt ab. An der südlichen Seite der Alpen kommt es aufgrund gestauter feuchter Luft nochmals zu Niederschlägen. Die Intensität nimmt jedoch ab.

Dem #Föhn geht allmählich die Puste aus. Gleichzeitig hält der #Südstau🌧️/🌨️ noch bis Sonntagvormittag an. Seit Donnerstagabend sind bereits grosse Niederschlagmengen zusammen gekommen. Bis am Sonntag erwarten wir weitere 20 bis 70 mm. https://t.co/1YaoHUU5Bb

^je pic.twitter.com/L3vJVtTztS — SRF Meteo (@srfmeteo) November 23, 2019

Dies lässt die Schneefallgrenze steigen, am Sonntag liegt sie zwischen 1600 und 2000 Metern. Am Sonntagnachmittag beruhigt sich das Föhn-Wetter wieder. In den Bergen sieht die Lage jedoch anders aus: Seit Donnerstag schneit es in den Bergen enorm viel. Bis Sonntagmittag können es bis zu 150 Zentimeter sein.

Schneefall 🌨️ohne Ende in Simplon Dorf/VS auf 1470 m über Meer. Bereits heute Morgen lagen 107 cm und tagsüber schneite es kräftig weiter...^jz pic.twitter.com/4RLS8kOAAQ — SRF Meteo (@srfmeteo) November 23, 2019

Gemäss dem Wetterdienst von Jörg Kachelmann ist besonders der Süden vom Schneefall betroffen. Die Lawinengefahr ist dort entsprechend besonders hoch. Es ist Vorsicht geboten.

