Drastischer Temperatursturz auf normales Aprilniveau

Das Wetter hat seinen Ausreisser in sommerliche Gefilde drastisch korrigiert. Auf der Alpennordseite fielen die Temperaturen bis am Mittwoch innert eines Tages um 15 bis 20 Grad. So bleibt es am Mittwoch mit 11 Grad eher kühl, aber auf normalem Aprilniveau.

Die Morgentemperaturen lagen mit verbreitet 5 Grad im frischen Bereich. Die die Schneefallgrenze sank auf 1200 Meter über Meer, wie Meteoschweiz, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, mitteilte. Die Nullgradgrenze lag bei 1400 Metern. «Einen solchen Temperatursturz gibt es nicht alle Tage», bilanzierte Meteoschweiz auf X.

SRF Meteo mass am Morgen in Davos GR fünf Zentimeter Neuschnee. In Bivio GR auf 1856 Metern über Meer fielen 25 Zentimeter, Arosa GR (1878 m) 23, Zermatt VS (1538 m) 17 oder Andermatt UR (1435 m) 13 Zentimeter Schnee.

Das erste Aprilwochenende hatte noch mit den ersten Sommertagen aufgewartet und zahlreiche Temperaturrekorde gebrochen. Basel registrierte am Samstag 28,8 Grad.

Nach dem Temperatursturz sind ab Donnerstag wieder mildere Temperaturen in Sicht. Am Donnerstagnachmittag soll das Thermometer bereits auf 17 Grad steigen und am Wochenende bis auf 25 Grad, die Grenze für einen Sommertag. (sda)